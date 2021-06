La CUP-NCG amb la vaga del 112

La candidatura es suma als actes de protesta que organitzen les treballadores del 112 en la jornada de vaga de la revetlla de Sant Joan. Demà, 23 de juny, les 16:30h treballadores del centre del 112 de Reus es concentraran davant l’edifici contra la gestió del serveis i les condicions laborals que pateixen.

Fa temps que les treballadores del 112 porten denunciant la precarietat laboral a la que es veuen sotmeses. El conveni laboral “Contact Center” i l’externalització del servei no han fet més que agreujar la seva situació. Hi ha una manca de personal davant una política d’abaratir costos per part de les empreses adjudicatàries; poca formació específica que permeti una millor gestió emocional de les treballadores i de l’atenció a les trucades en situacions extremes; així com una falta d’inversió per disposar de sistemes informàtics degudament actualitzats. En aquest sentit, la setmana passada la diputada Laia Estrada preguntava al conseller Joan Ignasi Elena si coneixia quantes trucades no podien ser ateses com a símptoma “que el servei no es pot oferir amb la qualitat que requeriria perquè les condicions de les treballadores cada cop són més precàries”.

Per aquests motius, la CUP es suma com a part activa als actes de protesta organitzats per letreballadores, on hi participarà la diputada Laia Estrada i les regidores del Camp Laia Muntas, Mònica Pàmies i Eva Miguel.