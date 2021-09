Trobada d'una quinzena de governs locals per fer front a la pujada del preu de la llum

La trobada ha consistit en un debat amb propostes sobre diferents eixos (model energètic, contractació pública i energètica pública, accions de desobediència, pobresa energètica, incentius i bonificacions, i mocions i mobilitzacions) que es veuen reflectits en el Decàleg d’accions conjuntes per fer front a la pujada de la llum des dels municipis . Les més de quaranta participants han compartit les seves experiències als municipis i han contribuït en les propostes que s’inclouran en aquest Decàleg, que es convertiran posteriorment en accions per posar en marxa de manera coordinada entre els municipis. Aquestes propostes seran estudiades per una comissió tècnica que avaluarà la viabilitat de cadascuna i com es poden engegar a curt, mig i llarg termini.

Municipalistes per la República des de Baix (MxRddB) ha convocat una trobada municipalista oberta per fer front a la pujada del preu de la llum des del municipalisme, a la que han assistit una quinzena de governs locals (Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Argentona, Torrelles de Llobregat, Sitges, Sentmenat, Ripollet, Sant Pol de Mar, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Arenys de Mar, Celrà i Palau Solità i Plegamans), més d’una vintena de candidatures municipalistes d’arreu del territori català (Girona, Badalona, Tarragona, Sabadell, Sant Esteve de Palautordera, Santa Coloma de Gramenet i Torelló), organitzacions polítiques (Guanyem Catalunya, CUP, Poble Lliure, ERC i Comunistes de Catalunya), entitats (Aliança contra la Pobresa Energètica, Xarxa per la Sobirania Energètica (XseCat), Plataforma Sant Roc Som Badalona, Sobiranies i ANC), sindicats (La Intersindical) i els diputats de la CUP-Guanyem Dolors Sabater i Dani Cornellà.

El Decàleg contempla l’estudi de propostes com el retorn dels rebuts i mobilitzacions en aquesta línia, la creació d’oficines d’afectades per les grans companyies elèctriques o auditories independents de la xarxa de distribució i auditories jurídiques. També s’hi troben propostes com bonificacions i incentius als municipis amb bones pràctiques, facilitar les normatives i els tràmits administratius, contractes tipus amb clàusules pròpies i sortir del marc de les grans companyies, o mocions conjuntes per presentar als plens municipals. A més llarg termini, es considera essencial un canvi de model energètic, accelerar la transició energètica i potenciar les accions que des dels municipis es puguin fer en aquest sentit i treballar en la recuperació de la xarxa de distribució elèctrica.

La portaveu de Municipalistes per la República des de Baix, Mercedes Estébanez, ha considerat que la trobada “ha estat tot un èxit” i demostra que “el municipalisme sí té interès en coordinar-se i actuar davant d’aquesta pujada abusiva del preu de la llum i de les conseqüències que això té per a les llars i per al teixit local”. Estébanez ha animat a que siguin encara més els ajuntaments que “es sumin al treball de coordinació que s’enceta avui per afrontar accions i mesures conjuntes arreu del territori”.

L’alcalde de Torrelles de Llobregat, Ignasi Llorente, ha destacat com la coordinació entre Ajuntaments dona sentit a la feina que es fa des de cada municipi: “Molts ajuntaments ja hem començat a fer iniciatives i a tenir experiències que avui hem compartit, i ens hem compromès a seguir compartint les bones pràctiques. Ara tenim moltes més raons per posar en pràctica tot el que hem anat treballant”. Llorente ha explicat que el decàleg contemplarà propostes que “podem posar en marxa els propis ajuntaments amb les nostres competències”, com impulsar canvis d’operadors elèctrics, impulsar mesures de transició energètica o facilitar a particulars la gestió dels tràmits municipals per fer la desconnexió de la xarxa principal, i d’altres a nivell supramunicipal que requereix que totes les Administracions s’aliniïn per treballar contra l’abús de les elèctriques, com eliminar traves per dur a terme propostes innovadores i pioneres o mesures de fiscalització de les subvencions que s’apliquen sota el paraigües de transició energètica.

Des de l’espai MxRddB asseguren que, tot i que treballen sense terminis, la comissió tècnica es convocarà aquesta setmana i les primeres accions es preveuen en un període breu, d’entre dues i tres setmanes.