Rebut de la LLum

Càrrecs electes a les comarques nord-orientals de la CUP ocupen una oficina d’ENDESA a Girona

Càrrecs electes a les comarques nord-orientals de la CUP han ocupat aquest matí una oficina d’ENDESA a Girona situada al carrer riu Güell, com a protesta per l’augment del cost de la llum. En un comunicat el diputat de la CUP Dani Cornellà present en l'ocupació, ha denunciat que 20 anys després del procés de liberalització de les elèctriques a l’estat Espanyol i a la Unió Europea el preu de la llum ha augmentat més d’un 100% , mentre que el salari mitjà ho ha fet només un 20%.

La formació ha criticat que en el darrer hivern el cost de la llum va encarir-se un 27% mentre la pobresa energètica ha anat en augment arreu del país i que l’actual escalada de preus està assolint màxims històrics en el cost, arribant a superar els 140 euros el megawatt hora.

Cornellà ha denunciat que “mentre les grans empreses elèctriques nodreixen els seus consells d’administració amb antics càrrecs polítics, obtenen grans beneficis econòmics”. També afegeix que Endesa aquest darrer any 2020 ha obtingut 1.500 milions d’euros i Iberdrola 3.600 i els sous dels grans directius, com per exemple el conseller delegat d’Endesa, són 230 vegades el que guanya un treballador amb el salari mitja'.

“L’electricitat no pot ser objecte d’especulació, no pot ser que el 90% del sistema elèctric estigui controlat per aquestes empreses energètiques i s’enriqueixin amb l’empobriment de la majoria de la població”, ha manifestat el diputat

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🤜 Hem ocupat un punt <a href="https://twitter.com/hashtag/Endesa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Endesa</a> fins que han tancat! Que s'escampi la revolta pel país, l'electricitat és un dret i no un negoci! <a href="https://twitter.com/hashtag/EnsRoben?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EnsRoben</a> <a href="https://t.co/EMkYSbtsRy">https://t.co/EMkYSbtsRy</a></p>— Dani Cornellà #SomMésDe3000 (@danicornella) <a href="https://twitter.com/danicornella/status/1438428574294462472?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>