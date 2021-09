Municipalistes per la República des de Baix aposta fer front a la pujada del preu de la llum des dels ajuntaments

Municipalistes per la República des de Baix (MxRddB) ha convocat aquest dilluns una trobada municipalista oberta per al 22 de setembre, per fer front des del municipalisme, els ajuntaments i el món local al constant increment del preu de la llum. Una trobada a la que estan convidats representants d’ajuntaments, candidatures locals i entitats d’arreu del territori català, i on es debatrà sobre quines mesures es poden posar en marxa de manera coordinada per fer front als efectes de la pujada indiscriminada del preu de la llum, així com treballar per abordar la problemàtica des de l’arrel.

Municipalistes per la República des de Baix és un espai de coordinació de candidatures àmplies i unitàries, amb l’objectiu de superar el partidisme de curta volada i construir conjuntament grans acords populars, teixint aliances polítiques i socials, d’esquerres, republicanes, feministes i ecologistes. Creat el 2019 per catorze candidatures municipalistes, té com a objectiu principal construir polítiques de recuperació de la sobirania en tots els aspectes vitals i comunitaris, de manera coordinada i enxarxada entre municipis.

En la roda de premsa celebrada avui, la tinent d’alcalde i regidora de Decidim Ripollet, Pilar Castillejo, ha afirmat que aquesta pujada “és insostenible per a la majoria de veïns i veïnes”. Pel que fa a l’objectiu de la trobada, Castillejo ha explicat que es busca “una resposta unitària a l’abús que estem patint amb el preu de la llum, evitant els corsés dels partits”. En aquest sentit, ha fet una crida “a tots els ajuntaments, independentment del partit, perquè es sumin i puguem coordinar una resposta estratègica davant les grans empreses i els abusos de poder”.