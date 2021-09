Rebut de la llum

La CUP Mollet reclama l'ajuntament que congeli el pagament de la llum de la ciutat

La CUP Mollet ha instat avui l’ajuntament de la ciutat a deixar de pagar les despeses d’electricitat, com a resposta solidària a les pujades abusives del preu de la llum que estan suportant, tant el conjunt dels ciutadans, com el teixit productiu molletans.

L’assemblea anticapitalista molletana recorda que en tan sols un any, el preu del megawatt hora ha passat dels 40 € als 140€, als que va arribar tan sols fa uns dies i a l’entorn dels quals es manté i assenyala que mentre després de la liberalització del mercat la llum ha pujat un 200% el salari mitjà només ho ha fet un 20%.

Per a Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, que ha fet una crida als molletans i molletanes a mobilitzar-se, és tracta “d’un autèntic robatori de magnituds vergonyoses, tolerat pels poders de torn, que exigeix una resposta política i social a l’alçada”.

Carrasco ha denunciat que “l’actual model de gestió privatitzada de la llum està construït a esquenes de les necessitats dels ciutadana i només al servei dels beneficis de les quatre grans companyies que conformen l’oligopoli elèctric i controlen el 90 % del mercat elèctric de l’Estat” .

El portaveu de la CUP Mollet ha alertat que “mentre s’obren debats a mig termini sobre possibles mesures correctores, les administracions públiques no poden restar en la passivitat còmplice davant les conductes abusives de les empreses elèctriques que condemnen en plena pandèmia a la pobresa energètica als sectors més vulnerables de la població, mentre s’embutxaquen beneficis exorbitants”.

“Cal que els ajuntaments, com el de Mollet, deixin de pagar “la factura de la vergonya i la complicitat”, donin exemple de fermesa i compromís amb la ciutadania a la que serveixen i passin de les paraules als fets, deixant clar que no estem disposades a tolerar aquesta robatori en total impunitat”, ha remarcat Carrasco.

Per la CUP Mollet per capgirar aquest model injust, garantir l’accés a tothom i evitar que uns pocs se segueixin lucrant de l’explotació d’un dret bàsic universal com el del subministrament d’energia “cal curtcircuitar l’oligopoli actual i que les administracions intervinguin al mercat, des de les modificacions legislatives i la creació d’empreses públiques que garanteixin una gestió pública 100% de la generació, del transport i de la distribució, d’una manera democràtica, transparent i amb sentit social”.