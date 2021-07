Habitatge

En perill de ser desnonada una veïna de Reus que fa cinc anys que viu sense aigua ni llum

El Sindicat d’Habitatge de Reus alerta que la Fatima, la veïna del carrer de Sant Magí a qui se li va aturar el desnonament in extremis el passat 12 de maig, ja té data de segon llançament previst per al 8 de juliol. Es tracta d’una dona que fa cinc anys que viu en un pis sense subministrament elèctric ni d'aigua, que a més no pot optar a cap ajuda i que és diabètica, fet que comporta que siguin altres veïns del bloc els que li hagin de guardar la insulina i alguns aliments a la nevera.

L’immoble és propietat del fons voltor Gramina Homes, que va iniciar el procediment judicial per desnonar-la. Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament de Reus no s’ha ofert cap mena d’alternativa al seu cas, malgrat tractar-se d’una persona que es troba en una greu situació de vulnerabilitat. Des del Sindicat d’Habitatge de Reus reclamen una solució per a la Fatima abans que la facin fora de casa i, en última instància, convoquen el màxim de gent possible al número 41 del carrer Sant Magí el proper 8 de juliol, a les 9 h del matí, per tal de poder aturar l’execució.

Cal recordar que només durant l’any 2019, al Baix Camp, hi van haver més de 500 ordres de desnonament. L’any 2020, a causa de la pandèmia de la Covid-19, les condicions de vida de gran part de la població s’han vist afectades i, en conseqüència, ha dificultat encara més l’accés per poder tenir un sostre. Durant aquest 2021, el Sindicat recorda que ha aconseguit aturar-ne una trentena a l’últim moment als jutjats i que, a partir del 9 d’agost, amb la finalització de la pròrroga de la moratòria per aturar desnonaments es començaran a marcar noves dates de llançaments, i suposarà l’expulsió en massa de moltes famílies de les seves llars.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Ens toca denunciar una vegada més que, tot i la greu situació de la Fatima, l’Ajuntament no ofereix cap solució o alternativa.<br><br>De fet, el passat 12 de maig vam aturar el primer llançament de desnonament a la pròpia porta del pis. El proper dijous, hem de ser més: <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aSindicat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForçaSindicat</a>! <a href="https://t.co/4X5Ong6leY">pic.twitter.com/4X5Ong6leY</a></p>— Sindicat d'Habitatge de Reus (@SHabitatgeReus) <a href="https://twitter.com/SHabitatgeReus/status/1410894475329744898?ref_src=twsrc%5Etfw">July 2, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>