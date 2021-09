Rebut de la LLum

La CUP ocupa les oficines d’Endesa a Reus en contra de la pujada de la llum

Càrrecs electes de la CUP i una vintena de persones més han entrat aquest matí a les oficines d’Endesa de la Riera d’Aragó de Reus per denunciar la pujada del preu de la llum. La diputada de la CUP al Parlament, Laia Estrada, així com les regidores de Reus i Tarragona han encapçalat l’acció pacífica. Els anticapitalistes insisteixen que “la llum és un dret bàsic, no un negoci” i clamen per una energètica pública catalana.

Laia Estrada recorda que des de la liberalització del sector energètic el preu de la llum ha augmentat més d’un 100%, mentre que el salari mitjà només ho ha fet en un 20%. Estrada també ha fet esment a la dinàmica de portes giratòries, on les grans empreses nodreixen els seus consells d’administració amb antics càrrecs polítics i ha contrastat els milers de milions de beneficis d’aquestes empreses amb l’augment de la pobresa energètica de la població.

D’altra banda, el regidor de la CUP a Reus, Edgar Fernàndez, ha carregat contra la duplicitat de càrrecs al govern municipal de Reus, “una estructura empresarial amb gerents i directors que cobren més de 7.000€ i, en canvi, no garanteixen els drets bàsics de les persones”. En aquest sentit, recorda el cas de la Fatima, una dona en situació de vulnerabilitat que l’empresa municipal d’aigua li ha tallat el subministrament. També ha criticat el model de l’empresa municipal Reus Energia, que “subministra a edificis municipals en lloc de la gent” i recorda “la pobresa energètica mata”.

Abans de l’acció, la portaveu del grup municipal de la CUP a Reus, Marta Llorens, ha informat de l’acció al personal de l’oficina per aclarir que la reivindicació no anava en contra d’ells, sinó dels abusos de l’oligopoli energètic.