Factura de la llum

Es convoquen concentracions davant d'Endesa per denunciar l'augment de la factura de la llum

Durant la primera setmana de juliol, milers de llars començaran a rebre les factures de la llum amb la nova tarifa de facturació. Davant d'això, aquest dijous 8 de juliol s'han convocat desenes de concentracions davant les seus d'Endesa arreu del territori per denunciar l'augment de la factura de la llum, un cop tarifari que només beneficia a les grans elèctriques i fomenta la pobresa energètica, i reivindicar l'accés als subministraments bàsics com un dret garantit per a tota la població.