Defensa els drets lingüístics davant la imposicó de la Guàrdia Civil al Pallars Sobirà

Una conductora ha denunciat aquest divendres a Twitter que la Guàrdia Civil l’ha aturat i els han intentat obligar a parlar en espanyol.

Les dues germanes es desplaçaven a Àreu, Pallars Sobirà. En dirigir-se en català als agents que els han aturat, han rebut resposta la resposta en espanyol i els volien obligar a canviar de llengua amb l’argument que ells eren l’autoritat. A continuació els agents han escorcollat el vehicle amb l'excusa que buscaven drogues, específicament "cocaïna o heroïna."

Una de les ocupants del vehicle, Laura Benseny, que és regidora a Cerdanyola, ha afegit en el seu fil que “tot hauria sigut més senzill si haguéssim parlat espanyol des del principi, però tenim drets lingüístics. I els hem de fer servir sempre que tinguem els papers del cotxe en regla i temps per passar el registre”.

Bonus track. Joies de la Guàrdia Civil protagonista:

- espero que cuando salgan a España hablen español.

- yo no quería venir a Catalunya.

- yo os entiendo porque me he criado en Ripollet pero mis compañeros no.

- y si os hablo Gallego que?



GC compañero al final: Vaya bé