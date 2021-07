CATALANOFÒBIA

Nou cas de discriminació lingüística a La Jonquera

Tot seguit repoduïm el text.

HABLENOS USTED EN ESPAÑOL

LA JONQUERA, 30 de JULIOL-2021

Us vull explicar el que ens va passar ahir, 30 de juliol, al pas fronterer de la Jonquera, al meu home i a mi.

Ens dirigíem a Perpinyà amb la idea de passar-hi el dia. A la frontera, la Guàrdia Civil ens para i ens diu que aparquem el cotxe en un lateral.

- Ustedes llevan el CAT en la matrícula y esto está considerado una falsificación grave.

Ens fan sortir del cotxe, ens demanen el Document Estatal i ens tenen gairebé dues hores drets i arraconats al costat d’ una tanca de pedra que hi ha a la carretera. Sota un Sol de justícia.

Quan els preguntem quan podrem marxar, ens contesten que parlem en espanyol.

-Perdoneu, però el català és llengua co-oficial aquí, respon el meu home. Només us parlarem en català.

Els guàrdies civils en fan mofa d’aquestes paraules i ens deixen sols. Després de les dues hores, ens tornen la documentació i ens deixen marxar.

-Os llegará la denúncia, ens diuen. Els demanem que ens entreguin la denúncia per escrit i ens contesten que no entenen el català. No ens la donen. Ens arribarà a casa?

Quan ja marxàvem, un d’ells ens pica la finestra del cotxe i ens diu:

- Recuerden y que les quede bien claro: ¡Esto es España!

- Estem igual que als anys seixanta... Li dic al meu home quan per fi vam marxar d’allà.

Però no estem igual. Ara sabem que els Mossos i les policies municipals, com la resta de funcionaris autonòmics i locals, tenen l'obligació d'adaptar-se a la tria lingüística del ciutadà. Als cossos estatals no els ho podem exigir, perquè no tenen l'obligació individual de saber català però, en aquest sentit, l'article 9 de la Llei 1/1998 de política lingüística estableix el que segueix: “Pel que fa als cossos estatals, tot i que no tenen l'obligació de parlar-nos en català, han d'assegurar-se que tenen algú que ens entengui” - l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic-

Com deia Joan Fuster, “Si no defensem nosaltres la nostra llengua, no vindrà ningú a defensar-la”

Àngels Alsina i Bosch