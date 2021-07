Abocamenta al litoral

La Diosa Maat arriba a Cullera i conclou la seva primera etapa de navegació a la Mediterrània

El veler Diosa Maat ha dedicat les seves primeres setmanes de travessia a denunciar els problemes d'abocaments al litoral mediterrani i a assenyalar els principals conflictes de contaminació i urbanisme de la costa alacantina.

El passat 15 de juny el vellot Diosa Maat, l’embarcació d’Ecologistes en Acció, va començar la seva campanya d’estiu al Mar Menor per denunciar els impactes de l’activitat agrícola en la llacuna salada així com la inacció del Govern regional en aquest desastre ecològic.

Durant les darreres dues setmanes el vell ecologista ha navegat rumbo nord per el litoral alacantí i ha posat l’accent en els nombrosos verticals que segueix contaminant les costes del Mediterrani. A la Platja San Gabriel, Alacant, la tripulació del vell i el seu equip de voluntariat s’ha concentrat junt amb associacions de veïns i veïns per denunciar les lamentables condicions de l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Rincón de León. Esta EDAR vierte aguas residuales sobre el Espacio Marino de Tabarca, protegido por la Directiva Hábitats / red natura 2000.

El Diosa Maat també ha denunciat el vertit directe d’aigües fecals a Cala Baeza, Campello, o la cascada de heces (literalment parlant) en l’entorn litoral del parc natural de Serra Gelada entre Benidorm i Altea.

Asimismo, se han señalado los problemas de depuración en Xàbia, donde, cuando hay lluvias fuertes, la costa es llena de toallitas y otros residus que proceden de aguas residuales. Aquest any, la bahia de Xàbia ha rebut una doble banda negra, per aquest motiu, així com per la acumulació de residus en el fons de la bahia, principalment neumàtics, tuberies de pvc o valls metàl·liques.

Danys a l'entorn provocats per l'urbanisme

Durant la travessia també s'ha denunciat la mala planificació i la massificació urbanística a la costa. La plataforma "Salvem el Far" de la qual Ecologistes en Acció forma part, han reivindicat al Cap de l'Horta l'ús públic de el far com a centre d'interpretació històric-mediambiental i no com restaurant d'alt nivell, ús per al qual ha estat concedit a una empresa privada.

A més, s'han assenyalat els següents problemes:

-Port Blanc, abans d'arribar a Calp, port fantasma abandonat des de fa 6 anys i on les instal·lacions pateixen un permanent deteriorament.

-Cala Manzanera (Calp), una cala protegida de còdols qualificada com a LIC (Lloc d'Interès Comunitari), ha estat recoberta de sorra per una retroexcavadora, probablement per a ser aprofitada per turistes en el període estival. A l'descobrir aquest fet,

-Ecologistes en Acció l'ha denunciat a les autoritats ja que aquest tipus d'accions, que provoquen la transformació de l'ecosistema litoral, requereixen d'un informe d'impacte ambiental si es realitzen en espais protegits.

-El projecte d'ampliació de la piscifactoria de Calp de 14 a 45 gàbies marines de cria de peix, que afectarà el medi marí del municipi, així com a la qualitat de les seves aigües i la biodiversitat.

Intens trànsit marítim en zones protegides per la Directiva Hàbitats (ZEC i LIC), on les motos d'aigua infringeixen permanentment la normativa.

Totes aquestes agressions mediambientals marines es repeteixen a la costa mediterrània i, per això, el veler Diosa Maat prossegueix la seva travessia cap a aigües valencianes. Demà diumenge 4 de juliol la tripulació i l'equip de voluntariat estarà per donar suport i cobertura a diferents col·lectius que tenen previst un acte a la localitat de Cullera. En aquesta localitat es denunciarà la central nuclear Cofrents, l'especulació urbanística i la sobreexplotació de riu Xúquer.

Alberto Bernebé, portaveu d'Ecologistes en Acció: "En cadascuna de les seves parades al Diosa Maat entrem en contacte amb plataformes locals i associacions de veïnes i veïns que treballen, de manera infatigable, per protegir el nostre entorn. Ecologistes en Acció agraïm enormement la seva feina i ens unim a elles per exigir a les diferents administracions locals, provincials, autonòmiques i estatals que es prenguin les mesures pertinents ".