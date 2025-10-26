LAplec del Puig resisteix la pluja i manté viva la flama del País Valencià

La pluja ha obligat a suspendre la majoria dels actes de l’Aplec del Puig, però no ha pogut apagar-ne l’esperit. La tradicional marxa a peu des de les Torres de Serrans fins al monestir del Puig s’ha mantingut i el míting de Més Compromís, que ha celebrat el seu 48é Aplec sota una pluja intermitent.
Malgrat l’ajornament del 65é Aplec convocat per la Comissió Unitària, les entitats organitzadores s’han reunit per reafirmar el compromís amb la llengua, el territori i la sobirania del País Valencià. El concert previst de Pep de la Tona s’ha hagut de cancel·lar per la intensitat de la pluja.
Amb l’aigua com a testimoni, la jornada ha tornat a demostrar que, com el poble valencià, l’Aplec del Puig resisteix.
