La planta dhidrogen de Lloseta encobreix lexplotació i fabricació dàrids i ciment

L’anunci de crear una planta d'hidrogen “renovable” a Lloseta ni reindustrialitzarà el nostre teixit productiu ni afavorirà un model energètic que superi les energies fòssils. El projecte, presentat a Palma per la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, posa de manifest la submissió de les autoritats a Cemex i les grans empreses de l’oligopoli energètic (Acciona, Enagas i Redexis).

El govern espanyol i el balear, sota el rètol de la transició a les “energies renovables”, promouen i subvencionen una operació de camuflatge que vol dissimular el manteniment de les activitats extractivistes (la pedrera de Can Negret), la construcció d’una planta d’àrids i el retorn a la fabricació de ciment per part de Cemex. La incorporació en aquesta operació de l’oligopoli energètic serveix d’excusa per acaparar les inversions dels fons europeus Next Generation i procedir a la conversió indiscriminada del sòl agrari en sòl industrial de baix valor afegit. La “transició ecològica” per tant, emmascara el manteniment d’un model fonamentat en el creixement i el consum indiscriminat d’uns recursos naturals (terra, aigua, minerals…) cada vegada més escassos. Els llocs de treball creats (un màxim de 18 segons l’estudi de seguretat del projecte) no justifiquen l’operació i generen unes expectatives desmesurades en una comarca, el Raiguer, castigada per una desindustrialització que no revertirà un projecte que abunda en les contradiccions i els vicis d’un model que només afavoreix els accionistes d’un grapat d’empreses foranes.

L’energia no serà “verda”, i menys encara el producte que en sortirà

El projecte de la planta d'hidrogen de Lloseta s’acompanya amb la instal·lació de dues plantes fotovoltaiques (10 MW cadascuna), una a Lloseta mateix i l’altra a Petra (en rústic) per produir hidrogen a partir d'aigua desionitzada provinent d'un pou (3000 L/h, amb 1000 L/h de rebuig). Aquestes instal·lacions fotovoltaiques camuflen l’elevat consum d’energia del complex (planta d’hidrogen, cimentera i planta d’àrids) i no en cobreixen de cap manera el consum real. La producció fotovoltaica s’abocarà a la xarxa elèctrica i la planta industrial de Lloseta consumirà energia de la xarxa general que no serà al 100% renovable. L’hidrogen produït, per tant, no serà “verd”; com menys encara ho serà el consum de la pedrera, el de la planta d’àrids i el de la cimentera. Per tant, sota la capa de l’energia verda, subvencionam activitats de gran consum energètic, molt contaminants i amb un elevadíssim impacte ambiental.

Uns autobusos financerament inviables. La producció máxima d’hidrogen de la planta prevista seria de de 2000 m³/h, que equivalen a uns 164 kg/h. Aquest hidrogen caldria comprimir-lo dels 30 bars que surten de l'electrolitzador i transferir-lo a contenidors a alta pressió (300 bar) per transportar-los a Palma en camions (moguts amb gasoil) fins al polígon de Son Oms. Allà aquests contenidors suposadament serviran perquè funcionin autobusos urbans amb pila de combustible. De moment, això és ciència-ficció perquè l’Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) no té obert ara mateix cap expedient d'adquisició d'autobusos amb pila de combustible. Autobusos que són molt més cars que els de gas fòssil comprimit que s'han adquirit.