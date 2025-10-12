“Companys vs. Josep Dencàs: El President “màrtir” i el Conseller “maleït” de la Generalitat. (Claus per a la comprensió del 6 d’octubre de 1934 i els esdeveniments posteriors)”. És el títol de la conferència d’aquest any, commemorativa de l'afusellament del que va ser president de la Generalitat de Catalunya a l'Hospitalet de Llobregat.
La conferència anirà a càrrec de Fermí Rubiralta Casas, el proper 15 d’octubre a la sala d’actes de la Regidoria del Districte I a la Rambla Just Oliveras. La conferència començarà a les 18.30 hores. A partir d’un breu repàs a la trajectòria personal i política d’aquests dos personatges centrals de la història catalana dels anys republicans, i la seva coincidència com a caps respectius dels dos principals corrents polítics dins l’ERC, es contrastarà el llegat mitificat del President i el record vilipendiat del seu Conseller de Sanitat i Governació, per tal d’interpretar ajustadament la proclamació de “l’Estat Català dins la República Federal Espanyola” el 6 d'octubre de 1934 i les conseqüències del seu fracàs.
Fermí Rubiralta i Casas (L’Hospitalet de Llobregat, 1959)
Llicenciat en Història Contemporània i Doctor en Ciència Política. Especialista en la història de l’independentisme, a banda d’altres obres i articles en revistes científiques ha publicat diverses biografies polítiques –J. Cornudella, D. Cardona, M. Badia, ..., i, en col·laboració, la de Josep Dencàs–; treballs d’estasiologia –Orígens i desenvolupament del PSAN, el PNC, Estat Català sota el franquisme–; síntesis, –Una història de l’independentisme polític català o Breu història de l’independentisme als PPCC–; estudis comparatius –El nuevo nacionalismo radical. Los casos gallego, catalán y vasco; i d’altres com Els orígens de l’independentisme català a Cuba, o el treball d’introspecció, l’Evolució independentista del catalanisme.