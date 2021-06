A ERC, un feminisme sense feminisme? (Tània Verge haurà de reescriure el guió sense Sergi's Sol)

La Tamara Carrasco demanava ahir en una piulada a Twitter:

“Res, aquí esperant a que li demanin disculpes a Pilar Carracelas... La sororitat en ERC per on queda?”

La periodista Carracelas hi afegia que:

“Em penso que el que deuen pensar que els convé és no dir res perquè obririen el meló de merda d'altres casos pitjors: el Mamelles, el cap de comunicació de Bosch, etc. Estan optant per l'estratègia del l'estruç i com a molt (que no crec) posaran a en Sol uns dies a la nevera.”

Com ja és prou conegut, el tòtem d’ERC Sergi Sol va intentar denigrar la periodista durant el programa ‘Tot es Mou’ de TV3.

Tal i com ha posat de manifest molt ràpid la Tamara Carrasco, la sororitat ha desaparegut a les files d’ERC quan es tractava de denunciar la provocació i vexació masclista per part de Sol. Les feministes d’ERC han emmudit... Tal i com va passar en altres ocasions com les insinuades per Carraceles, i moltes més. Perquè, digueu, digueu, segur que coneixeu aquell o aquell cas d’agressió masclista o assetjament per part de càrrecs del partit d’Oriol Junqueras, per part d’aquell quadre polític, d’aquell càrrec electe o periodista del partit, per part del regidor, del delegat sindical o del coordinador comarcal...

Coneixeu aquell o aquell altre cas d’assetjament, denigració o abús? I per què ningú ha fet res? Primer el partit i després els drets de les dones?

És clar que tot això no passa només a ERC. Ja hem vist com altres organitzacions abanderades del feminisme han desplegat una cortina de fum i una maniobra d’ocultisme per no fer-se càrrec de fets molt greus, com els denunciats per exemple per Mireia Boya.

La nova consellera de la novella Conselleria d'Igualtat i Feminismes tindrà molta feina. Que no desplegui cortines de fum. Que desplegui la sororitat que tant ha propugnat durant els darrers anys.

Desitjo que porti a terme allò que han promès al programa electoral, i que no ploriquegi com els seus companys de partit que han evadit la responsabilitat de portar a terme el mandat democràtic del referèndum.

Dones d’ERC, no mireu cap a una altra banda i no silencieu les ignomínies del masclisme. Només amb la sororitat plena, més enllà dels interessos partidistes, podrem construir un futur digne per a les dones, “Llavors creixerà l’arbre / de l’alliberament.”