LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona no aprovarà el pressupost perquè no aporta solucions a l’emergència i perquè el 90% dels diners ja estan compromesos

· Retallen 90.000€ en promoció econòmica, desapareixen els plans integrals de Sant Narcís i Girona est i s’elimina la partida del servei contra la violència de gènere

· Apunten que el govern també suprimeix acords previs amb Guanyem com el menjador per a la gent gran a l’Esquerra del Ter o el pla de dinamització de comunitats i d’altres projectes pactats i no realitzats

Guanyem Girona ha anunciat en roda de premsa que votarà en contra dels pressupostos per l’any 2021 si el govern els porta al ple. El principal partit a l’oposició ha reiterat les crítiques al retard de gairebé mig any en la negociació dels comptes, que ha comportat que se’ls hi hagi plantejat un pressupost “sentenciat”. “Som a mitjans d’any i ja s’han gastat o compromès prop del 90% dels diners. Això no ens deixa cap tipus de marge per negociar un pressupost que hauria de ser la clau de volta de la reactivació econòmica i per reforçar els drets socials després de la pandèmia”, ha assegurat el cap de l’oposició i portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, que ha insistit en la importància “d’un canvi de model de ciutat que permeti fer front als reptes derivats de la pandèmia”.

Tot i això, la formació municipalista ha desgranat la proposta presentada pel govern, que “inclou retallades preocupants”. Així, han relatat que la partida de promoció econòmica –que hauria de ser un “puntal per al rellançament de Girona”, en paraules de la també regidora Cristina Andreu- s’ha reduït en 90.000€, un fet que ha qualificat “d’inconcebible”. Així mateix, el govern també ha eliminat projectes llargament esperats als barris com els plans integrals de Sant Narcís i Girona est o de dinamització de barris, ha retallat a la meitat la partida per al manteniment d’equipaments, que afecta especialment a les escoles, i ha fet desaparèixer el programa d’educadors de carrer, “vital per un model de convivència a la ciutat i d’empoderament social”. Andreu també ha criticat que el govern elimini la partida del servei d’intervenció de violència de gènere i que deixi a zero la subvenció per a la igualtat de gènere tenint en compte l’augment de casos de violència masclista.

Així mateix, des de Guanyem també han destacat que àrees estratègiques per fer front a l’emergència derivada de la pandèmia com educació, joventut o salut mantinguin el mateix pressupost i no incorporin propostes innovadores. Les retallades en diverses àrees i el manteniment de partides “clau” Guanyem l’atribueix al descens dels ingressos municipals, “un problema que es podria haver resolt si el govern no hagués decidit prorrogar les ordenances fa pocs mesos”.

“La confiança amb la capacitat de gestió de Madrenas i el seu equip és mínima i el dia a dia de la ciutat ens dona la raó”, ha assenyalat Andreu, que ha explicat que a la proposta que el govern ha posat sobre la taula també elimina partides pactades anteriorment amb Guanyem de projectes que no s’han arribat a executar. “Presentar-nos uns comptes que es carreguen el menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter, el pla de dinamització de famílies o el pla d’acollida és una falta de respecte cap a nosaltres i cap als veïns a qui s’havien anunciat aquests projectes”, ha assegurat. Es tracta de projectes pactats en l’acord de pressupostos 2020 entre Guanyem i JxCat i que no es van realitzar en el termini marcat.

En aquest punt Guanyem també ha fet un llistat de projectes pactats que un any i mig de l’aprovació dels pressupostos no s’han realitzat com ara dues pacificacions de carrers, l’estudi pel pont que uneixi el carrer del Carme i Montilivi, la reforma del pont de l’Areny, una taula per repensar Temps de Flors, entre d’altres. En aquest punt, des del principal partit a l’oposició també han criticat les formes del govern i han explicat que Guanyem els hi ha enviat propostes que comptaven amb una partida acordada i que mai se’ls hi ha donat resposta.

“Quan hi ha hagut marge per millorar les coses Guanyem sempre hi ha sigut. L’any passat vam negociar i aprovar el pressupost, el cartipàs i les ordenances i fa només tres mesos vam aconseguir introduir un Pla de Xoc de 10 milions en inversions. Però el compliment dels acords i els compromisos amb la ciutadania no es compleixen, i això s’ha de dir i ha de tenir conseqüències”, ha explicat la representant gironina.

ERC, “crossa” del govern Madrenas

Finalment, Guanyem es pregunta quin és el paper d’Esquerra Republicana en aquest govern. “La tardor passada es va anunciar un pacte entre Junts i ERC que ningú va acabar d’entendre perquè ni tan sols sumaven majoria al ple. Tristament avui tornem a veure que la decisió d’ERC només ha servit per fer de crossa del govern Madrenas perquè no es veu cap millora en la gestió del dia a dia ni cap canvi d’arrel progressista en les polítiques municipals”. En aquest sentit, Salellas s’ha mostrat preocupat perquè els republicans continuïn avalant un projecte “sense rumb” i els ha convidat a començar a “treballar una alternativa progressista i centrada en la Girona de la gent”.