La CUP interposa una denúncia contra els tinents d’alcalde de l’Ajuntament de la Torre de Capdella

Durant el dia d’avui ENDESA ha continuat la seva acció coercitiva amb els talls de llum a algunes veïnes de la Vall. Uns talls que es van iniciar ahir i que ja afecten a un total de 6 habitatges, com a mínim, i en els que alguns membres de l’equip de govern de l’Ajuntament actuen de col·laboradors verificant el pagament, si és dona, i avisant la companyia que restableixi el servei.

Avui les veïnes han tornat a sortir al carrer per segon dia consecutiu, solidaritzant-se amb les famílies afectades de la Pobleta de Bellveí i per denunciar la situació a la que el propi equip de govern els ha vist abocades.

Recordem que fa pocs dies l’alcalde va anunciar que, junt amb l’Associació de veïns afectats (que no és representativa de totes les beneficiàries en cap cas), havien arribat a un acord amb ENDESA ENERGIA SAU. Un acord que es resumeix en què, tant beneficiàries com el propi Consistori, que divendres eleva a Ple i segons el qual haurà de pagar 300.000€ de les arques municipals, han de sotasignar per a acabar pagant el deute il·legítim que diu l’empresa. Han donat fins demà 18 de març per signar-lo i per mitjà de talls de subministrament coaccionen a les veïnes que defensen els seus drets.

La signatura d’aquest document invalidarà per complet el Contracte històric de 1927, per haver cedit terrenys comunals per a la construcció de la primera central hidroelèctrica de l’estat espanyol, la CH de Capdella.

Per la via política, la CUP ha interposat una denúncia contra els dos tinents d’alcalde i contra el responsable d’ENDESA ENERGIA SAU pels talls de llum en període hivernal i a les portes d’una onada de fred. Els regidors actuen sol·licitant als veïns afectats un justificant de pagament del suposat deute per autoritzar novament a l’empresa que els restableixi el servei, fent de secretaris a la Vall de la multinacional.

Mentrestant, el conflicte resta a l’espera que la sentència del TSJC aclareixi com ha de ser la facturació de l’empresa, fruit d’una demanda contenciosa administrativa que veïns i veïnes autoliquidants van interposar pel seu compte contra ENDESA i l’Agència Tributària, assumint la despesa de la seva butxaca i per defensar el conveni col·lectiu que no ha estat capaç de defensar el propi equip de govern.