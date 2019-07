Memòria històrica

La Vall Fosca acull un homenatge a Conxita Grangé, la darrera catalana supervivent dels camps de concentració nazis

El Museu Hidroelèctric de Capdella acull un acte de reconeixement, organitzat pel Memorial Democràtic i presidit per la consellera de Justícia, Ester Capella, aquest divendres a partir les 19 hores

Fins al 18 d’agost, el museu alberga l’exposició ‘El camp de concentració per a dones de Ravensbrück’, on va estar empresonada Grangé, natural d’Espui i resident a França.

La Torre de Capdella, 25 de juliol de 2019.- El Museu Hidroelèctric de Capdella celebra aquest divendres 26 de juliol a partir de les 19 hores un acte d’homenatge a Conxita Grangé, la darrera supervivent catalana dels camps de concentració nazis. L’esdeveniment, organitzat pel Memorial Democràtic, vol ser un reconeixement de la Vall Fosca a Grangé, nascuda l’any 1925 a Espui, un dels 20 municipis d’aquest territori, i que va ser deportada al camp de Ravensbrück l’any 1944.

L’acte s’iniciarà a les 19 hores amb la inauguració del plafó dels Espais de la Memòria Democràtica de Catalunya, dedicat a Conxita Grangé a la Casa Grangé, d’on és originària. A les 19.30 hores, la directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Eva Perisé, realitzarà la presentació de l’acte, que tindrà lloc al Museu Hidroelèctric. Seguidament, l’historiador Josep Calvet farà una aproximació biogràfica a la figura de Grangé. En representació de la família Grangé i de l’entitat l’Amical de Ravensbrück, intervindrà Carme Rei-Grangé. Després del parlament de l’alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, l’homenatge el clourà la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella.

Exposició sobre les dones de Ravensbrück

Des del divendres 26 de juliol fins al diumenge 18 d’agost, el Museu Hidroelèctric de Capdella acollirà l’exposició ‘El camp de concentració per a dones de Ravensbrück’, produïda per l’Amical de Ravensbrück. En aquest espai, és on va ser reclosa Conxita Grangé fa 75 anys.

Sobre Conxita Grangé

Va néixer a Espui, un dels 20 municipis que formen part de la Vall Fosca, l’any 1925. Des dels dos anys va viure amb els seus oncles a Tolosa de Llenguadoc. Durant la Guerra Civil, la família es va traslladar a Catalunya per lluitar amb el bàndol republicà. En finalitzar la contesa, va tornar a França. Allà va lluitar amb la Resistència als nazis. Juntament amb la seva germana, feia d’enllaç entre els guerrillers i els maquis.

Detinguda l’any 1944, va ser lliurada, torturada i empresonada per la Gestapo a França. Després de recórrer territori francès de sud a nord amb un tren amb 700 detinguts més durant dos mesos, la van internar al camp de concentració de dones de Ravensbrück. Abans de l’alliberament del camp, va caminar durant setmanes per cercar la llibertat i trobar les tropes aliades. Després de retornar a França, on encara viu, es va casar amb Josep Ramos Bosch, un antic guerriller catala?.

Conxita Grangé ha rebut destacades condecoracions de la Repu?blica francesa, com la Legio? d’Honor i la Medalla de la Resiste?ncia. Ha dedicat bona part de la seva vida a explicar la seva experie?ncia als escolars i a mantenir viva la memo?ria de les dones deportades. Actualment, és la darrera supervivent catalana dels camps de con centracio? i extermini nazis.



Entrega del Concurs de Microrelats

Per altra banda, el pròxim dissabte 3 d’agost es farà l’entrega de premis dels finalistes del Concurs de Microrelats de la Torre de Capdella, que enguany ha rebut 65 originals. L’acte de lliurament tindrà lloc al Museu Hidroelèctric de Capdella. El jurat, format pels escriptors i filòlegs Ferran Rella, Pep Coll i Ramon Sistac, decidirà els tres guanyadors.