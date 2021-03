Guanyem Girona proposa un ple extraordinari per debatre sobre les problemàtiques dels joves

· L’atur, l’habitatge, la salut mental o la manca d’espais de socialització són alguns dels problemes estructurals que Guanyem vol tractar al plenari municipal

Guanyem Girona ha fet una petició formal perquè properament es celebri un ple extraordinari per parlar sobre les problemàtiques juvenils. La formació municipalista considera que el jovent és un dels col·lectius que més ha patit les conseqüències econòmiques i socials d’aquest primer any de pandèmia i que alhora és un dels que quedarà més afectat per les conseqüències a mitjà i llarg termini. “Per primera vegada des de fa dècades tenim una generació que té la certesa que viurà pitjor que els seus pares”, ha explicat Salellas. “Ens pertoca als representants públics donar una resposta a les seves inquietuds i demandes en forma de polítiques”, ha afegit.

El ple proposat per Guanyem té per objectiu donar veu a les necessitats del jovent “per tal de focalitzar el debat allà on toca: en les polítiques públiques que poden ajudar a revertir una tendència extremadament preocupant”. Així, la proposta del principal partit a l’oposició també inclou la participació de col·lectius de joves de la ciutat com organitzacions polítiques juvenils, sindicats d’estudiants, grups de lleure, clubs esportius o entitats culturals perquè puguin posar sobre la taula els seus punts de vista.

En aquest sentit, Guanyem assenyala la manca d’oportunitats laborals com un dels “principals culpables d’un malestar generacional arrelat en la manca de perspectives de futur”. Des de la formació recorden que l’Estat espanyol té la taxa d’atur juvenil més alta d’Europa, arribant al 40,7% mentre que la mitjana a nivell europeu és del 18,5%.

L’habitatge i la impossibilitat d’emancipar-se també són problemàtiques que el principal grup a l’oposició vol que centrin el debat. Així, Salellas ha recordat que només dos de cada deu joves poden emancipar-se i que els que ho fan han de destinar el 60% del sou a pagar el lloguer. Per a Guanyem, les dades de l’Observatori d’Emancipació del Consell Juvenil evidencien una “injustícia generacional a la qual cal donar resposta”.

Aquesta petició arriba després de les protestes viscudes arran de la detenció del raper Pablo Hasél, que van “evidenciar la frustració de part del jovent”. Des de la formació municipalista admeten la complexitat del problema i és per això que animen la resta de forces polítiques a sumar-se a la iniciativa. “Si avui no som capaços de donar resposta als joves, demà només hi haurà més frustració i malestar”, ha reblat Salellas.

La importància de la salut mental

D’altra banda, des de Guanyem s’han mostrat “molt preocupats” pel deteriorament de la salut mental del jovent, que ha vist els seus espais de socialització i lleure “eliminats o reduïts al mínim”. Per a Guanyem la consolidació de les restriccions socials així com la manca de perspectives de futur són factors que estan afectant la salut mental dels joves i adverteixen que “es tracta d’un problema que si no s’encara i s’hi dediquen els recursos necessaris pot comportar conseqüències greus a llarg termini”.