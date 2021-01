LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona exigeix un pla de xoc per fer front a l’impacte social i econòmic de la pandèmia

· Cristina Andreu: “Girona no pot esperar a que l’alcaldessa acabi la campanya electoral. La ciutat demana un govern que fixi un rumb i estigui pel dia a dia”

Guanyem creu que Girona necessita uns pressupostos “adaptats a la greu emergència social i econòmica” per aquest any 2021. La regidora Cristina Andreu ha recordat que Girona és l’única capital catalana que a dia d’avui encara no té els pressupostos aprovats i ha afegit que més de deu dies després del ple on es van tombar les inversions el govern encara no hagi fet pública una proposta de pressupostos. “El proper 8 de febrer tornem a tenir un nou ple a l’Ajuntament. Tot i que el govern ja va dos mesos tard, hauria de fer pública immediatament una proposta de pressupostos perquè Girona no pot esperar ni un dia més sense uns comptes que permetin fer front a la crisi. Cada dia que passa és un dia perdut”, ha assegurat Andreu.

En aquest sentit, des de Guanyem Girona asseguren que el govern “no està fent els deures”. Així, Andreu ha lamentat la “incapacitat del govern Madrenas per arribar a consensos”, fruit, ha dit, “de ser incapaç d’acceptar que governen en minoria i d’estar més pendent de les eleccions al Parlament que de la ciutat”. “Girona no pot esperar a que l’alcaldessa acabi la campanya electoral. La ciutat demana un govern que fixi un rumb i estigui pel dia a dia”, ha reblat.

Des del principal partit a l’oposició han destacat la importància d’aquests pressupostos per fer front a la crisi i han recordat que sense ells no es poden augmentar les ajudes socials o fomentar projectes per a la promoció econòmica, entre d’altres. Per a Guanyem, allargar la pròrroga dels pressupostos significaria “la pitjor notícia que podrien rebre les gironines i gironins per part del seu govern municipal”. “Ens trobem davant d’un govern paralitzat davant el repte i incapaç d’oferir als sectors afectats receptes que els ajudin a veure la llum”, ha sentenciat Andreu.

Guanyem ha enviat aquest missatge a l’alcaldessa deu dies després del ple on l’oposició en bloc va tombar la proposta d’inversions feta pel govern. En aquell plenari la mateixa regidora Cristina Andreu va ressaltar la necessitat d’incloure les inversions dins d’un pressupost “fet a mida per la situació actual” i va rebutjar la possibilitat de prorrogar els pressupostos de 2020, perquè, va dir, no “s’adeqüen” a les necessitats sorgides amb la pandèmia.

“El diàleg i la negociació són més necessaris que mai per sortir de la crisi, sobretot per part d’un govern en minoria com és el que tenim a Girona”, ha destacat Andreu. “Mentre Madrenas segueix voltant de campanya, la ciutat continua a la deriva”. “Les gironins i gironines es mereixen una dedicació exclusiva per part de la seva alcaldessa”, ha explicat Andreu tot recordant la moció que va presentar el seu grup municipal, i que van tombar la resta de grups, per una alcaldia dedicada al cent per cent a la ciutat.