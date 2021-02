LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona acusa Madrenas de tenir més de 60 projectes “oblidats en un calaix”

· El nou contracte de la neteja, la municipalització de l’aigua, la pacificació de plaça Catalunya o la reforma del carrer Barcelona figuren entre els projectes pendents

Guanyem Girona ha fet pública una llista amb 64 “projectes, propostes i promeses queMarta Madrenas té oblidats en un calaix”. Al document presentat pel principal partit a l’oposició a l’Ajuntament de Girona hi figuren obres amb anys de retard, acords polítics no complerts o promeses electorals no executades. La formació municipalista atribueix aquests “deures acumulats de l’alcaldessa” a la seva manca d’implicació i ha lamentat que Madrenas estigui “més pendent de la seva carrera política a Barcelona que no pas del dia a dia de Girona”, fent referència a la seva implicació a la campanya electoral de les eleccions catalanes. Per a Guanyem, que Madrenas repeteixi com a diputada al Parlament és “una molt mala notícia per la ciutat ja que només comporta una major desatenció per part del govern”.

Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori gironí ha volgut destacar quatre projectes “encallats des de fa temps” d’entre els 64 esmentats perquè “evidencien la manca de model de ciutat del govern actual”. Així, Salellas ha recordat que Girona continua sense uns pressupostos “adaptats a les necessitats de la crisi”, ha recordat que la municipalització de l’aigua ja s’hauria d’haver completat i ha lamentat que no hi hagi cap notícia d’un model de policia de proximitat i que el contracte de la neteja encadeni la segona pròrroga seguida “mentre la neteja de la ciutat se’n ressent”.

Des de Guanyem acusen el govern d’estar “paralitzat” davant dels reptes i ho exemplifiquen amb la pròrroga de les ordenances, “un dels grans mecanismes que tenim com a Ajuntament per fer front a l’emergència social i econòmica” i que a hores d’ara el govern encara no hagi fet cap proposta de pressupostos pel 2021. Així, Salellas també ha recordat que el govern gironí no ha tirat endavant mesures de dinamització econòmica com el Programa de Comerços en Xarxa o per millorar les condicions socials com seria la culminació del Pla Local de l’Habitatge.

D’altra banda, a Guanyem han reservat un espai dins dels temes pendents als compromisos pressupostaris no complerts. Així, des de la formació municipalista assenyalen que hi ha hagut un compliment “ínfim” de les propostes que van introduir als comptes de 2020. D’entre els acords pactats i no executats en destaquen les pacificacions de carrers a Pla de Palau-Sant Pau, Sant Narcís i Eixample, un projecte de dinamització al parc Núria Terés, a Santa Eugènia, o una taula per repensar Temps de Flors de forma col·lectiva.

Els barris, “oblidats”

El recull de Guanyem també inclou un grapat de projectes als barris. En aquest sentit, la formació municipalista ha acusat el govern de Madrenas de tenir-los “oblidats”. Algunes de les propostes al calaix de l’alcaldessa són la subcomissaria de Santa Eugènia, que hauria d’haver estat acabada el 2019; arreglar el “nyap” del carrer de la Creu; la reforma de la plaça d’Espanya, pendent des de 2018; la manca de progrés en la Biblioteca de la Casa de Cultura, tancada des de 2013; el nou Centre Cívic de Montjuïc; el pont per connectar el carrer del Carme amb Montilivi o les inversions pendents a la Devesa i les Pedreres. En aquest sentit, des de Guanyem també destaquen la supressió dels pressupostos participats per aquest 2021.