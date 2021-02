14-F

Guanyem Girona demana la retirada de la publicitat de Vox als autobusos per ser un partit “que incita a l’odi”

· La formació municipalista ho ha fet saber al govern i ha presentat un escrit a la gerència de TMG sol·licitant “la retirada immediata” de l’anunci

Guanyem Girona, principal partit a l’oposició a la ciutat de Girona, ha presentat un escrit a la junta de Transports Municipals del Gironès (TMG) demanant la retirada de la publicitat de Vox que ha aparegut als autobusos gironins. El requeriment de Guanyem argumenta que es tracta d’un partit “d’extrema dreta caracteritzat pels seus discursos i actituds feixistes i que inciten a l’odi” i per això entenen que els “vehicles municipals no poden ser un aparador de la propaganda xenòfoba, homòfoba i masclista”. El partit municipalista també ha fet arribar aquesta reclamació a l’equip de govern.

Des de Guanyem adverteixen que la propaganda del partit ultradretà atempta contra el codi ètic de l’empresa pública, el qual determina els principis generals i els criteris de comportament que han de complir les persones físiques i jurídiques vinculades a TMG ja sigui per “un vincle laboral o per una relació de col·laboració”. Per a la formació municipalista, el discurs i l’ideari de Vox és contrari a la igualtat, un dels pilars esmentats al codi ètic de TMG.

D’altra banda, la regidora Laia Pèlach ha insistit en la necessitat d’un protocol específic sobre la publicitat al transport públic de Girona “per impossibilitar aquest tipus de fets”.