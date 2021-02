LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona proposa una pla local per avançar cap el residu zero

· El grup municipal recorda que Girona té la tercera taxa d’escombraries més cara de tot l’Estat

Guanyem Girona portarà al ple del proper dilluns una moció per establir un pla local de prevenció de residus que permeti avançar cap el residu zero. Laia Pèlach, regidora de la formació municipalista, s’ha mostrat crítica amb la política de residus del govern gironí i ho ha exemplificat amb els retards acumulats per a la reobertura de la incineradora de Campdorà, tancada des de 2017, o amb la “manca de flexibilitat per redreçar les problemàtiques derivades de la instal·lació dels contenidors intel·ligents a l’Eixample”. Pèlach ha definit la gestió de residus com un “repte prioritari” pel futur de la ciutat i ha assegurat que el pla que portaran al ple “ha de ser la primera pedra per començar a fer les coses millor tant, en gestió com en prevenció”. “Els ajuntaments són administracions clau per acabar amb la cultura de l’usar i tirar i avançar cap a una economia circular”, ha argumentat.

Així, des de Guanyem han recordat que les persones que viuen a Girona són les quepaguen la tercera taxa d’escombraries més alta de tot l’Estat, segons un estudide l’Observatori del Consumidor i l’Usuari (OCU) publicat aquest gener. Cada llar gironina ha d’abonar de mitjana 165€ per aquest concepte. D’altra banda, la taxa de recollida d’escombraries dels gironins és un 7% més cara des que el 2017 es va tancar la incineradora de Campdorà. Pèlach ha recordat que el seu grup municipal ha denunciat reiteradament la “inacció i les falses promeses” del govern gironí sobre aquest tema. Des del grup municipal recorden que l’equip de govern va anunciar el 2018 que les obres començarien “en tres o quatre mesos” tot i que ja “porten tres anys de retard”.

El text que presentarà Guanyem també reclama un informe per valorar la prova pilot dels contenidors intel·ligents a l’Eixample i “de manera urgent, augmentar la recollida a les àrees de contenidors que es troben en l’entorn immediat de la zona”. Pèlach ha assegurat que “sovint aquests contenidors estan desbordats”.

Pèlach ha explicat que la moció també busca revertir un model de gestió de residus “que deixa de banda la reutilització i la reducció”. La regidora de Guanyem ha apuntat que el govern gironí es centra “exclusivament” en el reciclatge i ha assegurat que “per avançar cap al residu zero és imprescindible tirar endavant campanyes de sensibilització i polítiques que fomentin la reducció”.

El text que Guanyem portarà al ple també demana establir un protocol per a la reutilització de materials dels equipaments i serveis municipals com ara material esportiu o posar a disposició dels treballadors municipals mascaretes homologades reutilitzables.

“Deures acumulats”

Finalment, des de Guanyem també han assenyalat que el govern gironí té “deures acumulats en moltes àrees, també en l’ecològica”. Així, el principal grup a l’oposició ha recordat que fa un any i mig es va aprovar una moció seva per fer front a l’emergència climàtica que instava, entre d’altres coses, a fomentar l’ús d’envasos reutilitzables als mercats municipals mitjançant incentius econòmics i campanyes de sensibilització. “Tot i que la moció es va aprovar per unanimitat, no tenim constància que el govern hagi fet cap pas per tirar endavant cap de les mesures previstes”, ha lamentat Pèlach.