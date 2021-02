14-F

Poble Lliure remarca la superació del 50% a favor de la Independència amb una tendència majoritària cap a l'esquerra

Puntualitza que uns dels reptes a partir d'ara és la de "contribuir a la formació d'un nou Govern de la Generalitat de Catalunya que presenti com a programa de mínims: un pla de xoc contra la crisi, la precarieta,t l'atur i pels serveis públics; la definició d'un pla de desconnexió amb l'Estat que culmini amb un Referèndum per l'Autodeterminació amb reconeixement internacional el 2025; la lluita per l'amnistia dels presos polítics i la fi de la repressió aixícom el retorn dels exiliats i la reconstrucció nacional dels Països Catalans".

Poble Lliure ha emès un comunicat pel que fa a la valoració dels resultats electorals d'ahir on remarca la superació del 50% per part del bloc independentista i un canvi d'hegemonia dins d'aquest, cap a l'esquerra. Per a la formació "aquest canvi no sembla conjuntural sinó que ja té un cert recorregut. La nova hegemonia l'encapçala ERC, seguit de prop d'un dels artefactes polítics que resulten de la fi del món convergent tal i com l'havíem entès (JxCat). Els actors de tall més conservador i neoliberal d'aquell món han estat desplaçats a l'extrapar1amentarisme (Mas) o absorbits pel PSC (Espadaler). El que demostra que l'acord CUP-Guanyem ha estat un encert amb uns resultats excel·lents, obtenint representació per totes les circumscripcions.

Sobre el bloc espanyolista, per contra, "es constata el traspàs de vots de C's al PSC més conservador i sucursalista dels darrers 40 anys, amb l'emergència previsible de l'extrema dreta al Parlament", segons la formació. Amb tot, puntualitza que el creixement i maduració de l'espai de la Unitat Popular, que té per davant alguns reptes que apunten a continuació:

"- Contribuir a dissenyar un cordó sanitari contra l'extrema dreta i la seva voracitat discursiva. Com ha passat en d'altres països europeus, cal que les forces demòcrates i antifeixistes, dins i fora del Par1ament , es conjurin per impedir la difusió de mentides i estereotips de l'extrema dreta, i també que marquin l'agenda política. Alhora, cal denunciar la seva eclosió com una operació d'Estat, pensada

-com Cs en el seu moment- per posar en dubte els consensos de mínims al país (llengua, escola, 'un sol poble') i per actuar de força de xoc contra l'independentisme.

- Contribuir a la consolidació d'estructures d'institucionalitat republicana, que ajudin, acompanyin i empenyin el Parlament i els ajuntaments del país cap a la independència"