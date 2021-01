La llicència d’explotació de Cofrents caduca d'aquí a tres mesos

La llicència d’explotació de Cofrents es troba a només tres mesos de la seua caducitat

Ecologistes en Acció del País Valencià ha demanat expressament al govern d’Espanya que no allargue la llicència d’explotació a la central per 10 anys més. És una autèntica insensatesa mantindre encara tant temps en funcionament una central amortitzada, vella i sense garanties, que a més compromet en cas d’accident greu, sempre probable, la salubritat de l’aigües que subministra a la mateixa ciutat de València i a la seua àrea metropolitana.

L'entitat ecologista ha recordat que que les mateixes Corts Valencianes en 2017, mitjançant una proposició no de llei, van acordar sol·licitar el tancament de la central al final de la vigència de la llicència, prevista per al 20 de març de 2021. Els grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides-Podem en les Corts van demanar també la no autorització de la construcció del magatzem temporal individualitzat de residus radioactius dins dels terrenys de la central nuclear de Cofrents, per ser innecessari, ja que la central fins i tot disposa de prou capacitat d’emmagatzematge suficient fins a la seua data de tancament en 2021.

Cofrents és una central nuclear propietat d’Iberdrola que ha acumulat amb els anys, des de 1984, multitud de problemes, avaries i incidències, que comprometen, segons diversos informes, la seguretat de tots els habitants de la nostra comunitat, i que pretén continuar la seua explotació durant deu anys més, assenyala l'entitat ecologista.

Una central a la qual cap companyia d’assegurances cobreix pels danys derivats d’una catàstrofe nuclear (les asseguradores tenen un límit de 1.200 milions d’euros; la resta, que pot suposar centenars de milers de milions d’euros, la pagaria l’estat). Una central que mentre funcione continuarà produint més i més residus radioactius que s’hauran de vigilar durant 200.000 anys, encara que, de moment, l’única «solució» que se’ls ofereix passa per “ventilar-los” en el procés de desintegració radioactiva en l’exterior de les seues instal·lacions, en depòsits exposats a l’aire lliure, mitjançant un projecte experimental de Magatzem Temporal Individualitzat.