La CUP celebra que l’aixecament del secret de sumari del cas Aigües de Girona, Salt i Sarrià hagi permès constatar les irregularitats denunciades per la formació

La CUP Girona, juntament amb Independents per Salt i Poble Actiu de Sarrià de Ter, celebra que finalment s'hagi aixecat el secret de sumari del cas Aigües de Girona, que estava acordat des del passat 2017. Tot i haver-se aixecat el secret però, l'acusació popular exercida per la CUP encara no ha pogut accedir al contingut de les actuacions per haver-se de resoldre, amb caràcter previ, un canvi en la figura del Procurador, circumstància que es resoldrà en els propers dies.



A partir de la informació que ha fet pública avui mateix la SER, les formacions cupaires han manifestat que el que es ve a constatar fil per randa és el modus operandi amb el que durant anys va operar Girona SA i els seus dirigents: carregar despeses irregulars a la gestió de l'aigua per fer aparèixer aquest servei públic com a deficitari i així presentar-se de cara al públic com uns gestors als que encara se'ls hi havia d'agrair que se'n fessin càrrec. Les informacions aparegudes venen a corroborar el que els investigats aplicaven sobrecostos totalment injustificats, algunes vegades per ser simplement inexistents i altres vegades perquè que es referien a serveis de luxe que mai podien haver-se repercutit en la gestió d'aquest servei públic essencial.



La CUP Girona ha volgut recordar que és gràcies a la denúncia interposada per la formació el novembre de 2015, que es va poder posar fi a totes aquestes irregularitats. Va ser el 2017 quan, després de diverses diligències inspectores, el Jutjat va acordar posar AGISSA sota administració judicial i apartar així de la gestió del seu dia a dia a Girona SA i els seus directius. La contundència del Jutjat en la adopció d'aquesta mesura cautelar ja feia entreveure l'existència de seriosos i greus indicis delictius en la administració d'AGISSA per part dels seus gestors.



Des de la CUP han volgut destacar com el mateix informe apunta la manca de control per part dels ajuntaments al llarg de tots aquests anys, fins i tot durant la darrera pròrroga. El seu desinterès i desídia en la supervisió de l'empresa mixta, i la contravenció, per tant, de les seves obligacions més essencials amb relació al servei públic de l'aigua, han possibilitat la comissió de les actuacions que s'estan investigant. Tot plegat no hauria estat possible si els ajuntaments haguessin exercit el control que pertoca sobre qualsevol servei públic, també quan s’externalitza.



Finalment, les formacions cupaires han manifestat que resten a l’espera de poder consultar tota la informació per poder fer una valoració més profunda de tot plegat, tanmateix confien que l’aixecament de sumari sigui un indicador de que encetem la recta final del procés judicial i aviat pugui tancar-se aquesta etapa nefasta de la gestió de l’aigua a la ciutat. Alhora, recorden que caldrà assumir responsabilitats i que tot plegat ha de servir a l’administració pública per fer autocrítica i aprenentatges en relació a la gestió dels serveis públics.