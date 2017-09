Posicionament de la CUP-Crida per Girona davant l’operació de la Guàrdia Civil a Girona pel cas d’AGISSA

Des de la CUP-Crida per Girona, juntament amb altres entitats de la ciutat, fa anys que està investigant les irregularitats en el servei d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, gestionat per l’empresa mixta de majoria privada AGISSA. El 2015 la CUP va presentar una denúncia davant la Fiscalia, i en aquests moments forma part del procediment judicial com a acusació popular. Des d’aquesta posició, davant dels escorcolls que dilluns va practicar la Guàrdia Civil a les seus d’AGISSA, Girona SA i diversos domicilis particulars, la formació independentista ha emè un comunicat on fa públiques les següents consideracions:

"- Denunciem la instrumentalització política i mediàtica de la Guàrdia Civil i les institucions Estat espanyol d’aquesta investigació judicial amb l’objectiu de perjudicar el procés polític que viu Catalunya i la campanya cap al referèndum de l’1 d’octubre. Des d’aquest punt de vista, la nostra lluita constant en contra de la corrupció no pot servir per tapar l’existència d’una guerra bruta dissenyada des de les clavegueres de l’Estat espanyol per desacreditar l’independentisme i la defensa del dret d’autodeterminació.

- Les irregularitats i disfuncions en el model de gestió de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià tenen el seu origen el 1976, quan es va privatitzar el servei d’aigües, i s’han mantingut en el temps. No es tracta, doncs, d’una problemàtica recent relacionada amb un determinat govern de la ciutat, sinó d’una mancança estructural provocada per un model de gestió controlat pels socis privats i mancat dels mecanismes de control adequats.

- L’operació practicada per la Guàrdia Civil no és contra l’Ajuntament de Girona, sinó que té el focus principal en les seus de les empreses privades relacionades amb la gestió de l’aigua (controlades per CaixaBank, Aqualia i Agbar), i en els domicilis particulars de diversos imputats que no tenen responsabilitats públiques a l’Ajuntament de Girona. En aquests moments les úniques persones investigades que havien tingut relació amb el consistori són dos ex-regidors del PSC de la dècada dels vuitanta i noranta, que posteriorment van estar vinculats a la gestió de l’aigua a través de la part privada, mitjançant un sistema de portes giratòries que sempre hem denunciat.

- Demanem a l’Ajuntament de Girona que adopti un paper més actiu en el procés judicial, i que presenti la querella penal pendent per les irregularitats comeses fins ara, per evitar que aquesta situació es repeteixi. Igualment, instem el govern municipal a treballar urgentment per posar fi a les males pràctiques existents fins avui a partir d’un replantejament de l’actual model de gestió i de la recuperació del servei d’aigües per part del consistori.

- Reafirmem la nostra aposta perquè el procés polític que viu Catalunya culmini amb la consecució de la República Catalana, i que el nou Estat es doti dels mecanismes de transparència, fiscalització i persecució de la corrupció que avui no es garanteixen a l’Estat espanyol. Treballarem per un nou país sense corrupció ni guerra bruta.".