CUP GIRONA

La CUP demana apartar Girona SA d'AGISSA i que els ajuntaments n'assumeixin la gestió

La CUP-Crida per Girona ha demanat al govern gironí que prengui mesures dràstiques, d’acord amb la resta de consistoris implicats, davant de la greu situació en què es troba l’empresa mixta d’aigües AGISSA. Cal recordar que tant l’actual conseller delegat com l’anterior estan essent investigats per haver gestionat de forma delictiva la societat, i que la cúpula d’AGISSA està obstruint l’accés a la informació i documentació per part dels consistoris.

Davant d’aquesta situació, la CUP-Crida per Girona ha exigit al govern de la ciutat que aparti d’una vegada Girona SA i els seus directius del servei municipal d’aigua, sanejament i recaptació de tributs municipals. D’aquesta manera, els cupaires reclamen la conversió immediata d’AGISSA en una empresa municipal mancomunada entre Girona, Salt i Sarrià, ja que consideren que “aquesta és l’única mesura que pot garantir una gestió de l’empresa d’acord amb l’interès general, i que la investigació judicial es desenvoluparà correctament”.

Publicar l’auditoria del 2014

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona ha demanat al govern de CiU i PSC que publiqui l’auditoria d’AGISSA corresponent al 2014, per tal de posar a l’abast de tota la ciutadania l’estat de l’empresa d’aigües i aquelles actuacions irregulars que es poguessin haver comès durant l’exercici auditat. La formació també ha sol·licitat la convocatòria urgent de la Taula de Municipalització de l’Aigua, que no es reuneix des del juliol passat, així com la celebració d’una una reunió extraordinària dels grups municipals amb l’empresa que ha elaborat l’auditoria.