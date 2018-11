La CUP-Crida per Girona demana anar a fons amb les responsabilitats penals d’AGISSA i proposa un procés públic per decidir com serà la futura gestió municipal de l’aigua

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat al voltant de la gestió de l’aigua a la ciutat, després que els governs de Girona, Salt i Sarrià hagin fet una roda de premsa per explicar l’estat de la qüestió. La formació considera que les informacions ofertes pels tres governs donen la raó a la CUP, que el 2015 va portar el cas a la fiscalia davant els indicis d’irregularitats, i que actualment actua com a acusació popular en el procés judicial. “Quan vam portar el cas als tribunals ens van acusar de ser exagerats i voler només fer soroll, però el temps ens està donant la raó”, han declarat.

Els cupaires consideren que la xifra de 4 milions d’euros, que segons l’informe municipal seria el dèficit d’inversions acumulat durant tots aquests anys, demostra la magnitud de les irregularitats i incompliments de contracte per part dels gestors privats d’AGISSA. Per això, des de la formació han exigit als tres ajuntaments que arribin fins al final per tal d’aclarir quins han estat exactament els perjudicis causats en la gestió de l’empresa d’aigües, i que l’administració pública recuperi aquests diners. En aquest sentit, han alertat que “l’Ajuntament no es pot conformar en recuperar el servei i posar terra al damunt del que ha passat fins ara: cal arribar fins al final i que s’assumeixin les responsabilitats penals que toquin".

Pel que fa als propers passos, la CUP-Crida per Girona ha reclamat una vegada més l’elaboració d’un pla de municipalització del servei, que prevegi les diferents fases i les implicacions econòmiques i financeres que tindrà tot el procés. En aquest sentit, des de la formació han demanat un debat públic per decidir com ha de ser la gestió de l’aigua del futur. “Per garantir que no es tornaran a repetir les pràctiques opaques i irregulars cal fer canvis estructurals al servei, i crear mecanismes de transparència i control democràtic”, han declarat.

Finalment, els cupaires han reclamat al govern gironí que compleixi els compromisos amb les entitats i amb els grups municipals, com la tramesa trimestral d’informes municipals sobre l’estat de la gestió del servei i la convocatòria, també trimestral, de la Taula de Municipalització de l’Aigua.