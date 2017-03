La CUP-Crida per Girona reclama que es publiquin darrers informes sobre AGISSA

La CUP-Crida per Girona ha tornat a demanar al govern màxima transparència respecte a les tasques de fiscalització de l’empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA). En concret la formació ha reclamat que es facin públics tant l’informe elaborat per la comissió municipal de tècnics, que segons la mateixa alcaldessa s’havia d’enllestir com a màxim avui dia 31, així com l’auditoria de l’exercici 2014, que fa mesos que resta pendent passar pel plenari.

La CUP-Crida per Girona ha denunciat que gairebé un mes després que es filtrés als mitjans de comunicació part del contingut d’aquest auditoria, ni els grups municipals ni la ciutadania hagin pogut tenir accés al document. Per això la formació ha exigit que al Ple municipal del proper 10 d’abril el govern afegeixi un punt a l’ordre del dia específic sobre aquest qüestió. La portaveu cupaire a l’Ajuntament de Girona, Laia Pèlach, ha reclamat “màxima transparència i celeritat” en la fiscalització de l’empresa d’aigües i la detecció de possibles irregularitats en la seva gestió.