Aigua és Vida exigeix a l'ajuntament de Girona que faci pública l'auditoria a AGISSA

Ja fa dos mesos que gran part del contingut d’aquesta auditoria va arribar als mitjans de comunicació, tot i això la ciutadania no hi ha pogut tenir accés, ja que no s’ha portat al Ple ni al mes de març, ni al de l’abril i tampoc està previst que es porti al proper Ple del 8 de maig. Aigua és Vida Girona entén que dos mesos i tres plens després, és inadmissible que la ciutadania no hagi tingut accés a aquest informe que demostra greus irregularitats de gestió i dèficits de servei per part d’AGISSA.

Aquest impediment és un exemple més de la poca transparència que l’Ajuntament mostra en referència a AGISSA, empresa que recordem està sent investigada judicialment.



El col·lectiu reclama també accions contundents del consistori davant els incompliments per part de l’empresa i que es comenci a treballar ja per la municipalització immediata del servei. Un primer pas necessari, és convoqui amb urgència la Taula de Municipalització de l’Aigua, que no es reuneix des del passat mes de juliol.