LLUITA INSTITUCIONAL

Les CUP de Girona, Poble Actiu Sarrià de Ter i Independents per Salt anuncien la seva col·laboració davant la voluntat del tres ajuntaments de no fer net amb AGISSA

Els representatns Poble Actiu Sarrià de Ter (Edgar Castellanos), la CUP de Girona (Laia Pèlach) i Independents per Salt (Marta Guillaumes) a la roda de premsa

El passat 14 de novembre els 3 alcaldes dels municipis de Girona, Salt i Sarrià van presentar públicament l’informe del Secretari de l’Ajuntament de Girona “Resolució del contracte adjudicat a la entitat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter per a la prestació del servei d’abastament i distribució d’aigua potable als municipis integrats del sistema de Girona, per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per la entitat Girona, SA.”. En aquella presentació els cupaires van ratificar que l’actitud dels 3 ajuntaments seguia sent la mateixa: es veuen obligats a avançar en la municipalització del servei d’aigües davant els flagrants incompliments de contracte, però segueixen sense assumir responsabilitats polítiques i sense posar mecanismes de transparència i control ciutadà que assegurin que la situació no es repeteixi.

A la roda de premsa d'aquesta tarda la regidora a Girona, la Laia Pèlach ha començat reivindicant el paper de la CUP en el procés de fer aflorar les pràctiques delictives, ja que gràcies a la denúncia de la CUP de finals de 2015 i que està encara en fase d'instrucció amb mesures cautelars s'ha arribat a tenir tota la informació que permet al secretari fer informes com el que certifiquen que manquen els 10 milions d'inversió compromesos, tal i com recull l’informe. En l’informe, a més, es reconeix que s’observa un possible delicte d'administració deslleial com ja apunta la CUP des de fa quatre anys malgrat molts partits els havien assenyalat de precipitar-se, per tal de no assumir la deixadesa i la connivència política.

També ha manifestat estar totalment d’acord amb la conclusió a la que arriba el Secretari en l’informe: cal donar per finalitzat anticipadament el contracte abans que aquest finalitzi el 31 de desembre de 2020, ja que són innegables els reiterats incompliments de la part privada Girona, SA. “A més a més, cal recordar que s'ha demostrat que la pròrroga proposada per CiU el 2012 incloïa només un 10% de les inversions necessàries al sistema. Tot plegat porta a una situació molt precària del servei d'aigües, que cal solucionar definitivament”, ha remarcat la regidora.

La regidora de Salt Marta Guillaumes i el de Sarrià de Ter Edgar Castellanos, han exposat les propostes que les 3 formacions polítiques reclamen als tres ajuntaments implicats. Aquestes reclamacions són:



Que resolguin el contracte amb Girona SA el més aviat possible i que no demorin més la solució a un problema que ve de molt lluny i que no s'ha volgut afrontar en d'altres moments i negociar amb l'oposició com serà el procés de municipalització. Això passarà per la dissolució d'AGISSA i, per tant, cal començar a constituir ja una societat de 100% capital públic entre els 3 ajuntaments, de model també mancomunat, que substitueixi a AGISSA.

Que iniciïn un procés de transparència amb la ciutadania que requereix una situació com la que vivim. Consideren que cal una convocatòria de la “Taula de l'aigua” constituïda però a la que no s’està dotant de contingut, construir un web on es pugui consultar de forma clara què ha passat i realitzar una audiència pública amb la ciutadania sobre el model de gestió d'aigua.

Que es comprometin públicament a demanar als jutjats totes les condemnes necessàries pels gestors de Girona SA que durant anys han estat al capdavant de la gestió de l'aigua als tres municipis.