14-F

El sindicat CGT de Sanitat de Tarragona aposta per l'ajornament electoral

Demana que, per una vegada, "el sentit comú sigui el que prevalgui davant la incompetència i els interessos polítics".

El sindicat CGT de Sanitat de Tarragona rebutja completament la celebració de les properes eleccions del 14 de febrer i demana que es posposin fins que l’actual estat de pandèmia garanteixi unes eleccions que no posin en perill la vida dels ciutadans i ciutadanes, així com dels membres de les meses electorals.

Pel sindicat, ja fa gairebé un any que la població pateix una limitació en els seus moviments i restriccions en el seu dret a reunió per tal d’evitar el contagi i propagació de la Covid-19, restriccions que, ara que arriben les eleccions, semblen no tenir tanta importància. Unes restriccions que no permeten que una persona pugui visitar a la seva família que viu en un municipi diferent però sí li permeten anar a un míting electoral a una altra comarca.

Remarca que a la vegada, hem sigut testimonis de com un malmès sistema sanitari patia cada vegada més amb cada ona de contagis. Un sistema sanitari ple de privatitzacions i retallades. Fa poc vam patir, una vegada més, l’intent d’externalitzar (privatitzar) encara més la nostra sanitat per una llei promoguda pel que és actualment el president en funcions de Catalunya, el Sr. Pere Aragonès, i que es va a nomenar col·loquialment com “llei Aragonès”. Afortunadament, aquesta llei no va sortir endavant. Gràcies a aquestes polítiques de retallades, els hospitals públics catalans han hagut de reconvertir plantes hospitalàries en UCI i continuen saturats per malalts amb Covid-19.

Queda palès, una vegada més, que les vides dels ciutadans i ciutadanes no són una prioritat. Com a sindicat, creiem que el dret a la salut i a l’autoprotecció no ha d’estar en conflicte amb el dret a vot, per tant, ens han de garantir la nostra integritat per exercir aquest dret. Si no es pot garantir la nostra seguretat, les eleccions s’han de posposar provisionalment fins que aquesta es pugui garantir. El que no té cap mena de sentit és que es segueixin utilitzant exclusivament mètodes de votació del segle XIX al segle XXI, quan tenim a la nostra disposició tota mena d’eines que ens permetrien sumar el vot telemàtic

com una opció més. D’ aquesta manera arribaríem a un major nombre de població de manera segura, adaptant-nos millor a totes les situacions, és a dir, la ciutadania tindria el poder de decidir quin mètode s’adapta més a la seva necessitat, tenint així tres opcions per votar: presencial, per correu i telemàticament. És curiós que aquestes eines estiguin disponibles alhora de pagar impostos però no ho estiguin alhora d’exercir un dret fonamental.

El sindicat considera que els esforços econòmics destinats a les campanyes electorals "han d’estar destinats a enfortir el nostre sistema sanitari públic, que arrossega unes mancances cròniques que a hores d’ara es troba en un estat crític És una vergonya que la classe política continuï imposant els seus interessos per damunt de la salut i seguretat de la ciutadania".