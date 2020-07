El proper 20 de juliol Felip VI visitarà el Principat

Felip VI i la reina Letizia visitaran Santa Maria de Poblet el proper 20 de juliol. Amb la seva parada al Principat de Catalunya, els Reis d'Espanya continuen la seva gira que ja ha passat per altres indrets dels Països Catalans. El passat 25 de juny els reis d'Espanya es van passejar pels carrers de Palma i el 3 de juliol per València ( on la policia espanyola va evitar protestes antimonàrquiques).

El proper dilluns 20 de juliol Felip i Letizia visitaran Santa Maria de Poblet però fa una setmana van anunciar que el dia 17 visitarien el Museu Dalí a Figueres i Barcelona (per qüestions de seguretat i evitar protestes no van especificar quin seria el monument que visitarien a la ciutat comtal). Finalment ahir, dia 17, van visitar el País Basc no els Països Catalans. Fa una mica més de dos anys que el reis no trepitgen terres gironines per por a les protestes i els boicots (la tardor de l'any passat es va traslladar a Barcelona l'entrega dels premis de la Fundación Princesa de Girona i el juny del 2018 la 'gala' fou a Vilablareix, en un acte 'íntim' dins d'un dels establiments dels germans Roca).

El passat dia 14 l'activista Albano-Dante Fachin va dir al programa de TV3 'Tot es mou' que la 'visita del rei a Catalunya ha de ser 'històrica''. I de fet, les visites a Poblet han estat 'històriques' en alguna ocasió pels reis espanyols ja que l'any 1585 l'abat del monestir es va negar a rebre el rei Felip II si no es presentava com a Comte de Barcelona (l'abat només reconeixia l'autoritat del Comte de Barcelona no del rei d'Espanya). Ja es veurà com actua l'abat actual.

Abans d'acabar l'any Felip VI tornarà a Catalunya a entregar els premis de la Fundación Princesa de Girona. La visita reial programada pel dia 17 al Museu Dalí no és casual ja que la Fundació Gala-Salvador Dalí forma part de la Fundación Princesa de Girona (juntament amb 'La Caixa' i altres empreses) i davant del boicot de la ciutat de Girona a ser la seu de l'entrega dels seus premis la Fundación està buscant ubicacions alternatives per l'entrega d'aquest any (Figueres podria ser una de les opcions triades i potser per això s'ha 'ajornat' la visita per d'aquí unes setmanes). Cap dels premiats d'aquest any són catalans, i és que la Fundación vol estalviar-se el rídicul de l'any 2017 quan l'enginyer Bernat Ollé i l'investigador Romain Quidant van renunciar als premis.