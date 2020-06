Racisme

La CUP torna a demanar a l'Ajuntament de Barcelona la retirada de l'estàtua a Colom

No és el primer cop que la formació exigeix que es deixi d’enaltir aquesta figura com una icona de la ciutat que forma part del seu skyline.

La formació ha demanat al Govern municipal que, prengui partit per la memòria històrica i la justícia global en ple segle XXI i planifiqui immediatament la retirada de l’estàtua i estudiï junt amb els col·lectius que treballen en aquest sentit, la millor manera per reinterpretar la zona monumental amb criteris historiogràfics i actuals i que en funció d’això decideixi quin és el destí exacte de l’estàtua.

La formació també ha demanat a la resta de forces polítiques que es posicionin públicament donant suport a la retirada del monument i deixin d’amagar-se darrere l’argument del simbolisme o la tradició.

Des de 2016, la CUP Barcelona ha estat proposant reiteradament que es procedís a la retirada del monument de Colom i es resignifiqués l’espai, junt amb el d’Antonio López. La proposta va ser rebutjada per totes les forces polítiques. La CUP Capgirem Barcelona ha demanat reiteradament al plenari, a les comissions i al Consell de Districte de Ciutat Vella, que l’Ajuntament es prengui seriosament la necessitat de treballar conjuntament amb els col·lectius afectats per l’espoli iniciat fa segles, i que perdura a dia d’avui, un procés que serveixi per explicar els vincles de l’imperialisme i el racisme amb determinats personatges de la ciutat.

Ciutats com Buenos Aires, Caracas, Los Ángeles o Sant Louis aquest mateix dimarts, han retirat els monuments que exaltaven la figura del coloniltzador. Els col·lectius antiracistes i de persones migrants de la ciutat fa anys que reclamen la retirada del monument. Barcelona haurà d’afrontar aquest fet tard o d’hora. No té cap sentit esperar més.

Colom és una icona perquè s’alça sobre un monument de quasi 60 metres d’alçada. Si Barcelona vol contribuir a la memòria crítica i a deixar d’explicar la història des del bàndol dels vencedors, ha de capgirar el sentit d’aquest monument. Instal·lar una placa explicativa és absolutament insuficient. L’skyline de Barcelona no pot estar coronat pel monument a un personatge que va iniciar un dels majors genocidis de la història. La imatge i la iconografia de la ciutat, s’ha de deslliurar de la connotació racista que suposa l’estàtua de Colom.