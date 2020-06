En defensa del territori

La CUP Alcanar-Les Cases: "la platja de l?Estanyet no ha desaparegut només pel temporal del passat hivern, sinó també a causa de l?acció humana"

La formació abans de felicitar-se per l’acció que ara ha permès recuperar la platja de l’Estanyet, es necessita valorar les respostes a les qüestions que plantegem ja que pot ser, si les coses s’haguessen fet bé des del principi, ara ens haguéssem estalviat aquesta nova intervenció sobre la costa.

Aquest mes de juny s'ha vist com, amb l’ajuda de maquinària, s’ha recuperat el codolar de la platja de l’Estanyet. Un tros de platja preciós que havia desaparegut després del temporal Glòria. "Vaja, siguem rigorosos, la platja de l’Estanyet no ha desaparegut només pel temporal del passat hivern, sinó també a causa de l’acció humana. L’acció que es va realitzar fa 4 anys, una mica més al sud, concretament on es troben els coneguts búnquers de l’Estanyet, ha provocat, en pocs anys, la completa desaparició d’aquesta platja", ha matisat la CUP Alcanar-Les Cases.

Tot plegat, per a l’assemblea de la CUP d’Alcanar i les Cases aquesta situació ens genera diverses qüestions que volen compartir amb la ciutadania: "Com ha quedat demostrat, l’acció sobre la costa de l’Estanyet de l’any 2017 ha tinguts uns efectes irreparables sobre la mateixa costa, per tant, és lícit preguntar-se qui va realitzar aquella actuació? Amb quin criteri tècnic? En aquell moment, es va realitzar algun estudi d’impacte ambiental? No hi havia indicis tècnics que ens puguéssen alertar i previndre sobre la desaparició de la platja de l’Estanyet? D’altra banda, també se’ns generen algunes qüestions sobre l’actuació que s’ha realitzat fa pocs dies, per exemple, si la causa de la desaparició de la platja de l’Estanyet ha estat la modificació de la morfologia de la costa, voleu dir que no ens tornarem a trobar en la mateixa situació d’aquí a pocs anys si no es realitza cap altra actuació? Aquestes actuacions de l’any 2020 s’han realitzat d’acord a algun estudi tècnic? Qui realitza aquestes intervencions? Quin cost va tenir la intervenció del 2017? I la d’enguany? Hi ha massa interrogants oberts per tancar-ho en quatre fotografies i dos paràgrafs.".

També volem mostrar ha manifestat la seva preocupació per la inoperància de l’equip de govern a l’hora d’intervindre sobre els elements fortificats de la nostra costa. "N’hem vist desaparèixer alguns, estimbats des de dalt les timpes al fons del mar, com per no reaccionar més ràpid. Des del 2017, quan es va anunciar que es protegirien mitjançant la declaració de Béns Culturals d’Interès Locals (BCIL), no s’ha realitzat cap tipus d’intervenció de manteniment ni de promoció. No ens pertoca a nosaltres dir com s’ha de materialitzar la recuperació, manteniment i contextualització de l’entorn de les fortificacions de defensa marítimes de la Guerra Civil, però si que ens pertoca fiscalitzar la tasca realitzada fins ara. I és imprescindible posar fil a l’agulla. També aprofitem aquestes línies per recordar que les fortificacions de defensa no són només les de l’Estanyet sinó també les de la costa nord i no només les de la costa, sinó d’altres també."

Per això remarca la CUP que "abans de felicitar-nos per l’acció que ara ha permès recuperar la platja de l’Estanyet, necessitem valorar les respostes a les qüestions que plantegem ja que pot ser, si les coses s’haguessen fet bé des del principi, ara ens haguéssem estalviat aquesta nova intervenció sobre la costa. Un tipus d’accions que mai s’haurien de prendre a la lleugera perquè sempre tenen conseqüències sobre la flora i fauna marítima completament irreversibles".