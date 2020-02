Repressió

Dotze veïns de les Terres de l’Ebre i del Penedès citats pels talls de la Jonquera

Seguint l’onada repressiva que afecta tot el país, les citacions per anar a declarar a comissaries, casernes i jutjats, en relació als talls de l’AP-7 instats per Tsunami Democràtic arriben a les Terres de l’Ebre i al Baix Penedès. Veïns d’Amposta i Ulldecona: citats per aquest dimarts i dimecres a la caserna de la Guàrdia Civil de Tarragona i nou veïns del Baix Penedès (de l’Arboç, Banyeres, la Bisbal, Calafell i Sant Jaume): citats també entre dimarts i dimecres i alguns encara amb data per

concretar.





Concentracions de suport

Davant de la caserna de la Guàrdia Civil, al carrer Maria Aurèlia Capmany, núm. 6 de Tarragona, tant dimarts com dimecres, s’hi faran concentracions solidàries amb les persones citades. Entre els convocants, els grups de suport de les Terres de l’Ebre, els grups del Penedès coordinats per la Baula antirepressiva i Alerta Solidària.





Operació de càstig a cegues

Les citacions obeeixen a ordres que provenen de més amunt dels diferents jutjats implicats (Amposta, Tarragona, Lleida, Barcelona, Girona, Figueres,...) i dels diversos cossos policials que participen dels lliuraments de les citacions i a vegades realitzen les preses de declaracions en les seves dependències: Guàrdia Civil, Policia Nacional i també els Mossos d’Esquadra. Som davant d’una operació d’Estat en la que es pretén represaliar una mobilització de protesta pel seu contingut potencial i no pas per les afectacions realment produïdes. La gent interpel·lada està sent investigada en relació als bloquejos de l’AP-7 a l’alçada de la Jonquera, entre el Rosselló il’Empordà, i també pel tall realitzat a l’alçada de Salt. Sense cap mena d’atribucions concretes o bé amb imputacions poc precises i a les palpentes, la policia i la judicatura espanyola pretenen estendre un missatge massiu de por i càstig per intentar dissuadir la població catalana d’iniciar noves mobilitzacions que sí tenen una afectació real sobre l’economia i la seva imposada “normalitat democràtica”.

Amb les companyes citades aquests dies i amb les més de cent que ja es comptabilitzen arreu del país, Alerta Solidària estén el seu suport, assistència i assessorament per tal de deixar sense efectes aquesta nova agressió de l’Estat espanyol.

Mobilitzar-nos per un país lliure i millor no és només un dret, sinó una obligació de legítima defensa.