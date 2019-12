Guanyem Girona anuncia un portal de transparència per fer seguiment dels acords amb el govern

Guanyem Girona ha presentat un portal web on hi apareixen llistats tots els seus projectes acordats amb el govern en la negociació dels pressupostos del 2020. Amb la iniciativa, Guanyem vol “obrir a la ciutadania una finestra de transparència perquè pugui comprovar l’evolució i el compliment dels acords.” El regidor de la formació municipalista Xevi Montoya ha reivindicat que el seu deure com a caps de l’oposició és “garantir que la ciutat avanci malgrat disposar d’un govern feble.” “Als pressupostos hem aconseguit molt bones iniciatives per als barris i per lluitar contra l’emergència climàtica i habitacional i preservar una educació de qualitat. Ara toca assegurar-nos que es compleixen”, ha apuntat el regidor. El portal es pot trobar en una de les pestanyes principals al web del partit: www.guanyemgirona.cat.



Montoya ha afegit que és “imprescindible” que el seu partit fiscalitzi l’acció de govern, especialment amb els projectes que els han proposat i que s’han acceptat. “Durant el 2020 exercirem un control exhaustiu d’aquestes propostes per evitar trobar-nos a desembre de l’any que ve comprovant si s’han executat o no”, ha afegit el regidor. Així mateix, el representant al consistori gironí ha volgut remarcar que amb el control sobre els acords pressupostaris “no es pot anar a última hora” i ha afegit que el seguiment dels compromisos ha de ser “persistent.”



Tanmateix, el regidor de la formació municipalista ha apuntat que no renunciaran a tenir una actitud propositiva: “Creiem que tenim les millors idees per transformar Girona i convertir-la en una ciutat millor. Per això no abdicarem mai de la responsabilitat de poder incloure aquestes mesures allà on es puguin executar.”



Bústia oberta



Des de Guanyem Girona també han recordat que tenen oberts tots els missatges directes a les xarxes socials i que la ciutadania pot escriure a info@guanyemgirona.cat per qualsevol queixa o consulta. “Sovint ens trobem ciutadans que es queixen que la bústia d’avisos de l’Ajuntament no els hi resol els problemes, però tenim comprovat que quan la notificació ve directament de l’oposició el govern s’activa. Les veïnes i veïns que ho desitgin ens poden fer arribar les seves consideracions i els hi comunicarem directament al govern perquè s’encarregui de solucionar-ho”, ha explicat Montoya.