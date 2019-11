Impulsen un manifest sota el títol "Aturem el cop d'estat a Bolívia"

127 personalitats de Galiza, Països Catalans, Euskal Herria, Andalucia i d'altres territoris han signat un manifest sota el títol "Aturem el cop d´estat en Bolívia".

El manifest denuncia el caràcter repressor i dictatorial del cop d’estat a Bolívia, és avui un imperatiu ètic i, alhora, una enèrgica acció en defensa de les llibertats i la sobirania dels pobles. En conseqüència, repudiem el reconeixement de l’autoproclamat govern Añez per part dels EEUU, Brasil i la UE i fem una crida urgent a la Comunitat Internacional per tal que actuï de manera immediata i aturi aquesta barbàrie"

ATUREM EL COP D´ESTAT EN BOLIVIA

Segons dades de la Defensoria del Poble de Bolívia, s’han registrat fins ara 25 morts en la repressió desmesurada d’aquells que han assaltat el poder democràtic a Bolívia; els darrers 9, fa unes hores a Sacaba (Cochabamba) en atacar la policia i l’exèrcit una marxa pacífica de cocalers cap a la capital del país, La Paz. A més, els ferits (molts d’ells greus) i les persones detingudes o desaparegudes, es compten per centenars.

La realitat del que passa a Bolívia, Equador, Xile, Haití o Hondures, ens transporta a l’avantsala dels pitjors temps viscuts en aquella àrea del món, a la dècada dels 70 i 80 del passat s.XX, a partir dels plans perpetrats des de la tristament cèlebre

‘Escuela de las Américas’ (que segueix funcionant, en una ubicació distinta, sota el nom de ‘Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad’) al servei del domini nord-americà d’Amèrica Llatina.

Denunciar el caràcter repressor i dictatorial del cop d’estat a Bolívia, és hui un imperatiu ètic i, alhora, una enèrgica acció en defensa de les llibertats i la sobirania dels pobles. En conseqüència, repudiem el reconeixement de l’autoproclamat govern Añez per part dels EEUU, Brasil i la UE i fem una crida urgent a la Comunitat Internacional per tal que actuï de manera immediata i aturi aquesta barbàrie.

Xurxo Borrazás, escritor.José Antonio González Alcantud, antropólogo e historiador, Andalucía.Xosé Manuel Pereiro, xornalista.Suso de Toro, escritor.Uxío Breogán Diéguez Cequiel, historiador e profesor Universidade da Coruña (UDC).Eliseo Fernández, historiador.Xosé Luis Santos Cabanas, escritor e funcionario.Lola Varela, docente.Dionísio Pereira, historiador.Eliseu Carbonell, antropólogo, Catalunya.Hernán M. Díaz, profesor Universidad Buenos Aires e historiador, Argentina.Emilio Xosé Insua, profesor e historiador.Manuel Monge, escritor e activista.Gonzalo Amoedo, pensionista.Joam Lopes Facal, economista e escritor.Antonio Pérez, antropólogo, Extremadura.Manuel Pérez Lorenzo, historiador.Xosé Ramón Ermida, investigador.Carlos Velasco Souto, profesor UDC e historiador.Lourenzo Fernández Prieto, profesor da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e historiador.Braulio Amaro, activista social.Xerardo Dasairas, investigador.Olga Novo, escritora e profesora.Xosé Álvarez Castro, profesor xubilado.Darío Xohán Cabana, escritor.Xavier Campos, xestor cultural e responsábel Comunicación BNG.Xosé Enrique Acuña, editor.Héitor Picallo, escritor e ilustrador.Xabier Pérez Dávila, economista.Serafín Otero, responsábel local BNG Vigo.José Ramón Lago, profesor da Universidade de Vigo (UVigo) e historiador.X. A. Laxe Mantiñán, funcionario de xustiza.Carlos Ríos Vilaboa, xubilado.Manuel Estévez, estudante.Justo Beramendi, historiador e catedrático USC xubilado.X.L. Rivera Jácome, docente e responsábel Relacións Internacionais CIG.Nela Abella, ecoloxista.Henrique del Bosque, escritor.Sergio Balchada, historiador, Galiza-Euskadi.Bernardo Máiz Vázquez, historiador.Francisco Espinosa Maestre, historiador, Andalucía.Carlos Amoedo, profesor da Universidade da Coruña (UDC).Aurora Marco, docente da USC, xubilada e escritora.Oscar Diaz Fouces, professor UVigo.Luisa Ocampo, activista feminista.Vitor Acuña, traballador sanidade pública.Montse Prado Cores, deputada BNG no Parlamento Galego.Lourdes Eiroa de la Puente, docente.Luz Galocha, docente.Anxela Mariño, profesora.Lidia Senra, labrega.Lola Schutz, escritora.Xavier Díez, historiador, Catalunya.Raquel López Doce, traballadora social.Mercedes Oliveira Malvar, catedrática de filosofía e escritora.Isidro Peleteiro, gandeiro.María Elena Antelo, gandeira.Ana Miranda Paz, portavoz BNG Europa.Xoán Carlos Garrido Couceiro, profesor e investigador.Claudio Rodríguez Fer, escritor e profesor universitario. Xosé Collazo Castro, activista social. María Xesús López Escudeiro, ensinante xubilada. Almudena Otero Villena, xornalista, escritora e traductora.Xosé Estévez, historiador e profesor xubilado da Universidade de Deusto, Galiza-Euskadi.Jurjo Torres Santomé, profesor da Universidade da Coruña (UDC).Carlos Aymerich Cano, profesor titular e Secretario Xeral da UDC.Ramón Basanta, aprendiz.Suso Seixo Fernández, presidente da Fundación Moncho Reboiras.Joam Lopez Perez, funcionario público.Consuelo Martínez García, sindicalista.John Patrick Thompson, profesor e investigador, EEUU.Paz Moreno Feliu, catedrática de antropología, UNED.Paula Godinho, antropóloga e professora Universidade Nova de Lisboa, Portugal.Montse Fajardo, escritora e xornalista.Anna Losantos Sistach, professora de música, Catalunya.Laura Texidó Solsona, administrativa, Catalunya.Dolores Camba Castro, profesora Educación Secundaria.Ricardo Gurriarán, investigador e docente xubilado.Laura Bugallo, activista transfeminista e sindicalista.Gorka Knörr, ex Vicepresidente del Gobierno Vasco, Catalunya.Suso Domínguez Baltar, profesor de secundaria xubilado.Vitoria Pérez Pedrós, xubilada.Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático da USC e historiador.Maria Inmaculada Pierres Duarte Ferreira, profesora.Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología, Andalucía.David Florido del Corral, antropólogo, Universidad de Sevilla, Andalucía.Raúl Soutelo, profesor e historiador.José Manuel Vázquez Lijó, profesor e historiador.Alba Valenciano Mañé, antropóloga e historiadora, Universidad de Leipzig, Alemania-Catalunya.Giovanni C. Cattini, historiador e profesor Universidade de Barcelona, Catalunya.Carlos Méixome Quinteiro, historiador e profesor xubilado.Filipe Díez, profesor.Carlos Callón, escritor e docente.Xesús Anxo López Pintos, sindicalista.Prudencio Viveiro Mogo, historiador.Iria Aboy Ferradás, filóloga.Manuel Rodiño Fernández, traballador forestal.Xurxo Couto Rodríguez, concelleiro BNG Arteixo.Raúl Gómez Pato, poeta e traductor.Antón Masa, ecoloxista.Luisa Abad, docente.Antón Sánchez, deputado polo Grupo Común da Esquerda no Parlamento Galego.Marc Morell, antropólogo social, Catalunya.Emma Martín Díaz, catedrática de Antropología Social Universidad de Sevilla, Andalucía.Xavier Vence, catedrático da USC.José María Manjavacas Ruiz, profesor de Antropología Social,Universidad de Córdoba, Andalucía.Martin Lundsteen, antropólogo, Ph. D. in Social Anthropolgy, Assistant Professor UPF and UOC, Catalunya.Manuel Delgado Cabeza, catedrático Economía Aplicada Universidad de Sevilla, Andalucía.Hugo Martinez Abarca, diputado Asamblea de Madrid, Podemos, Madrid.Celso López Pazos, profesor xubilado.Rubén C. Lois González, catedrático de Xeografia da Universidade de Santiago de Compostela.Fermí Rubiralta Casas, historiador e docente, Catalunya.Alexandra Cabana Outeiro, profesora.José Luis Real Baltar, Traballador, licenciado en Historia e graduado en Dereito.Paulo S. Carril Vázquez, secretario xeral da C.I.G.Elvira Souto, activista.Ramom Lôpez-Suevos, economista.Pablo Palenzuela, antropólogo, Universidad de Sevilla, Andalucía.Andrea Mosteiro Sangiao, estudante.Bernardino Crego Cervantes, Centro Português de Vigo.Luis Gonçales Blasco, Foz, professor reformado.Daniel Garrido López, profesor de filosofía.Cathryn Teasley, profesora Universidade da Coruña.Félix Talego Vázquez, profesor Universidad de Sevilla. José Mansilla, antropólogo. Iria Morgade Valcárcel, docente e investigadora. Montserrat Fernández Arén, profesora. Ramon Arnabat Mata, profesor de historia Universitat Rovira i Virgili, Catalunya.