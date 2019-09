LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona lamenta que el govern municipal no executés bona part de les partides de 2018 als barris i en àrees clau

Guanyem Girona ha analitzat a fons l’estat de comptes del pressupost de l’any 2018 aprovat per CiU i PSC el desembre de 2017. El cap de l’oposició, Lluc Salellas, ha qualificat el nivell d’execució “d’ínfim” i ha qüestionat la gestió “ineficient” d’uns pressupostos que en el seu moment “només buscaven el titular mediàtic”. “És molt senzill anunciar a tort i a dret projectes per a tots els gustos i per a tots els barris però la gestió eficient d’una ciutat es demostra en l’execució d’aquests a finals d’any”, ha remarcat Salellas, que ha afegit els comptes fets públics “demostren una atracció del govern Madrenas pel titular cridaner i una falta de criteri per avaluar les capacitats reals del seu govern i de l’Ajuntament que inevitablement i degut a aquests incompliments acaben creant una desafecció de la ciutadania amb la política”.

Per exemplificar aquestes deficiències, Guanyem Girona ha recuperat les paraules de la tinent d’alcalde Mariàngels Planas, que durant el ple d’aprovació dels pressupostos va indicar que s’havien fixat onze “grans projectes” per aquell 2018. Salellas s’ha mostrat “sorprès” al descobrir que “d’aquestes partides n’hi ha vuit a les quals no s’hi va dedicar ni un euro d’allò previst”. Es tracta de la Biblioteca de la Casa de Cultura, del tancament de la pista coberta de l’escola Cassià Costal, de la reforma de l’antic edifici de la UNED i de les obres de millora del carrer del Carme. Les millores al carrer del Riu Freser, al carrer Muntanya, a la Travessera Santa Eugènia i a la Pujada de la Punta del Pi han començat amb retard aquest 2019.

El portaveu de Guanyem també ha lamentat que els altres grans projectes anunciats tampoc van comptar amb el nivell d’execució pressupostada. Del carril bici de la plaça de Salt, el govern va reduir-ne el pressupost inicial de 213.000€ a 38.000€, que sí que es van executar. D’altra banda, només es van gastar 133.000€ per al Museu d’Art Modern i Contemporani de la partida inicial de 436.000€ i, finalment, l’últim gran projecte anunciat, el menjador social al Mercadal, s’ha acabat completant amb retard aquest 2019.

Per la seva banda, la regidora de la formació municipalista Dolors Serra també ha lamentat que aquests incompliments es fan evidents quan es mira als barris: “Si mirem al mapa de barris observem que aquí el govern també va prometre coses que sabria que no podria complir”, ha indicat Serra, que també ha subratllat que només es van executar el 30% de les inversions als barris i el 27% dels pressupostos participats. La regidora de la formació municipalista ha esmentat diversos projectes encara encallats i als quals tampoc s’hi va dedicar cap euro tot i haver estat anunciats i pressupostats. Es tracta del pla de millora dels Químics, la millora de l’entorn de l’Escola Pericot, la cuina del Centre Cívic de Sant Narcís, la pista poliesportiva de Fontajau, la reforma de la plaça Germans Sàbat, les millores al castell de Montjuïc, la rehabilitació de la pista del CREC de Sant Daniel, el pla de millora de Torre Gironella i el pla especial de les Pedreres, el pont de Pedret, l’ascensor de Vila-roja, la millora de l’espai comunitari a Can Gibert o l’habilitació de terrenys a Domeny. La regidora ha destacat altres projectes als barris que es van començar però que no van complir amb el nivell d’execució pressupostat. A la Devesa només s’hi van realitzar una quarta part de les inversions anunciades i a la plaça Pallach s’hi van efectuar millores per només un 14% d’allò acordat.

A més, Salellas ha lamentat que la falta d’execució inclou aspectes que Guanyem considera “primordials per al govern de la ciutat i el benestar de les gironines i gironins” mentre que d’altres com la representació institucional o al promoció turística han excedit allò pressupostat. Així doncs, des del principal partit a l’oposició han destacat negativament que no es gastés res en la Taula per a la Coordinació del Dret a l’Habitatge o que no es trobés on dedicar els 274.000€ del programa per l’accés a l’habitatge i es deixés més d’un 30% dels diners sense invertir.

Des de Guanyem també han assenyalat que les polítiques socials i en defensa dels col·lectius vulnerables han quedat relegades. El partit ha destacat que només s’ha gastat 76.000€ dels 230.000€ en accions comunitàries o només la meitat d’allò indicat per al Consell de la Cohesió Social. El col·lectiu LGTBi i les polítiques per la igualtat de gènere també s’han vist ressentides pel canvi de prioritats del govern. D’una banda, el Pla Local LGTBi, pressupostat amb 5.000€, només va acabar rebent-ne una cinquena part mentre que de l’altra, el servei d’intervenció de la violència de gènere va veure executats 22.000€ dels 50.000€ disponibles, un 44%, i el programa per la igualtat de gènere només un 22% dels 20.000€ anunciats.

L’anàlisi de Guanyem també indica deficiències en educació i cultura. El grup municipal ha destacat que només s’han gastat 14.000€ dels 115.000€ de què es disposaven en millora d’escoles, que no s’ha executat res del programa Educadors de Carrer que en tenia 25.000€ destinats i només 581€ en política lingüística tot i tenir-ne pressupostats inicialment 32.000€. Per últim, Dolors Serra ha assenyalat que, mirant els números, es comprova que “el govern continua vivint d’esquenes a la UdG”, fent referència a la partida de 20.000€ inutilitzada per al projecte Universitats.