POLITICA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona insta l’Ajuntament a estudiar vies legals contra Endesa pels talls de llum

El grup municipal creu que l’envelliment i el deteriorament de la xarxa elèctrica de Girona és evident i que els talls de llum que se’n deriven cada vegada són més freqüents. Per aquest motiu, Guanyem Girona ha demanat a l’Ajuntament que, davant dels incompliments reiterats de la multinacional, vetlli pels interessos de la ciutadania afectada i s’avingui a explorar una via legal que permeti trobar una solució.

La regidora Cristina Andreu ha acusat el govern gironí d’haver fet “deixadesa de les seves funcions”. “No només s’ha manifestat sempre al costat de la multinacional enlloc de defensar les veïnes i veïns de Font de la Pólvora, Montjuïc, Torre Gironella, Fontajau o Germans Sàbat, sinó que tampoc ha defensat els interessos del propi Ajuntament, el principal client de la companyia a la ciutat”, ha assenyalat la regidora.

El principal partit de l’oposició ha recordat que Endesa té la responsabilitat de subministrar llum a tots els veïns amb contracte i que actualment no està complint amb el seu deure. En aquest sentit, Andreu ha apuntat que l’Ajuntament hauria d’acompanyar els veïns afectats en una demanda a consum demanant compensacions per la falta de servei.

Per la seva banda, la regidora Laia Pèlach, ha demanat un viratge polític i discursiu del govern gironí que “l’allunyi de la culpabilització i estigmatització de la ciutadania” i ha qualificat l’anunci de blindar dels comptadors elèctrics de “pedaç temporal”. La formació municipalista ha advertit que una solució a llarg termini ha de passar per un procés que incorpori tots els partits, entitats i ciutadans afectats. És per això que Guanyem Girona ha demanat al govern que convoqui tots els partits amb representació municipal per avançar conjuntament en la cerca d’una solució.

Treball amb experts

Les propostes de Guanyem Girona són fruit d’una taula de treball amb professionals de diversos àmbits. A la reuniól hi va participar una advocada experta en temes socials, una membre de l’Oficina Energètica, una activista en temes d’energia, una investigadora de l’Associació contra la Pobresa Energètica (APE), representants de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora i un membre del gremi d’instal·ladors elèctrics.