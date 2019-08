Guanyem Girona nomena els seus “regidors de barri” per fer seguiment de les polítiques municipals al territori

Guanyem Girona ha fet públic aquest matí el repartiment dels seus regidors pels barris de la ciutat. Així, Laia Pèlach assumirà el seguiment i l’estat de la qüestió dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Devesa, Pere Albertí farà el mateix amb Pedreres, Torre Gironella, Carme-Vista Alegre i Eixample, Dolors Serra se centrarà en el nord de la ciutat amb els barris de Sant Daniel, Montjuïc, La Torrassa, Pedret, Pont Major i Campdorà, Xavier Montoya es quedarà la part Sud de la ciutat amb Palau, Avellaneda, Pla de Palau, Sant Pau i Montilivi, Cristina Andreu serà la responsable de Girona Est i Sant Narcís i, finalment, Lluc Salellas focalitzarà la seva tasca de barris a l’Esquerra del Ter (Germans Sàbat, Taialà, Fontajau, Domeny i Sant Ponç) i al centre de la ciutat (Barri Vell i Mercadal).

El repartiment s’ha fet a partir de criteris de residència dels propis regidors i regidores així com de coneixement i treball de la zona a partir de l’experiència activista i/o professional. Amb aquesta decisió, Guanyem Girona vol reafirmar el seu compromís amb la ciutat en dos sentits. Per una banda, el principal grup de l’oposició vol mostrar el repte de seguir desenvolupant una política de govern implicant-se en el dia a dia de les polítiques públiques. De l’altra, i desenvolupant una de les idees centrals del seu programa polític, Guanyem vol treballar des dels barris per reduir les desigualtats d’inversió i implicació municipal entre els mateixos. Per Lluc Salellas, portaveu del grup municipal, “aquesta és una aposta que anirà acompanyada d’un pla de treball que després de l’estiu posarem en marxa ja que, per Guanyem, l’estat d’abandonament de molts barris de la ciutat no pot esdevenir estructural”.

Guanyem ha fet arribar aquests nomenaments a les entitats veïnals a qui ha ofert poder-se trobar tant aviat com vulguin quan comenci el curs al setembre. Amb aquesta proposta, la formació política fa un pas endavant més en la seva proposta per liderar polítiques públiques pròpies que millorin Girona i la facin una ciutat que sap cuidar i valorar els seus veïns i veïnes. És per això que l'assignació dels barris també té la finalitat de ser una porta d'entrada a l'Ajuntament per a les veïnes i veïns de Girona. "Tindrem les xarxes i els correus disponibles perquè pensem que els regidors i regidores de barri de Guanyem poden canalitzar les demandes i suggeriments de la ciutadania, sobretot quan des del govern no se'ls pari atenció", ha apuntat Salellas.