Guanyem Girona homenatja les dones republicanes represaliades pel franquisme

Guanyem Girona ha aprofitat per recordar aquest 18 de juliol, aniversari del cop d’estat feixista, per reivindicar les dones republicanes que van combatre el franquisme durant la guerra i la dictadura. Les regidores de la formació Dolors Serra i Laia Pèlach, així com una desena de simpatitzants, han fet una ofrena floral al monument commemoratiu que recorda el més de mig miler de persones afusellades al cementiri de Girona entre 1939 i 1945.

Laia Pèlach ha reivindicat figures com la de la bugadera Salvadora Catà, afusellada en aquest punt el 1939, o la de Maria Domènech, militant del PSUC que va coordinar la resistència antifeixista a les comarques gironines i que va ser torturada i empresonada de 1939 a 1951. La regidora també ha recordat que l’any 1940 gairebé 1.500 dones estaven confinades a la presó de dones de Girona, la majoria militants antifeixistes d’arreu de l’estat, però també dones jueves que havien fugit de la França ocupada pel nazisme.

“Vivim un moment de retrocessos democràtics i on els drets aconseguits gràcies als sacrificis que van fer aquestes dones es poden arribar a perdre”, ha subratllat la regidora de Guanyem, que ha afegit que “dia a dia veiem com es trepitgen els nostres drets nacionals i com la dreta espanyola posa en perill els avenços feministes aconseguits després d’anys de lluita”. En aquest sentit Pèlach ha reivindicat la importància d’una memòria històrica que recordi també els milers de dones que van patir la repressió, la necessitat d’enfortir el missatge i les polítiques igualitàries des de les administracions públiques.