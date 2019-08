Guanyem Girona demana que es mantingui el nivell de neteja de la ciutat durant els mesos d’estiu

Guanyem Girona ha observat un deteriorament del servei de la neteja a la ciutat durant l’estiu. La regidora Laia Pèlach ha explicat que veïnes i veïns de diversos barris s’han posat en contacte amb el grup municipal per denunciar aquest estat de deixadesa: “Sobretot ens hem trobat amb veïnes i veïns que denuncien que hi ha molts contenidors amb brossa pels voltants o solars on s’hi acumulen deixalles i que amb la calor creen molèsties per la pudor”.

Pèlach ha assenyalat que les denúncies per una neteja i manteniment deficients han arribat de barris molt diversos: l’Eixample, Montilivi, Sant Pau, Sant Narcís, Santa Eugènia, el Carme-Vista Alegre o Girona est. La formació municipalista s’ha posat en contacte amb treballadores i treballadors de Girona +Neta, l’empresa que gestiona el servei, que han atribuït aquest empitjorament a l’excés d’incorporacions de treballadores i treballadors nous i sense experiència durant els mesos estiuencs. “Girona ja no és la ciutat que quedava buida durant l’agost. Tenim una ciutat de 100.000 habitants amb activitat durant els 12 mesos de l’any i s’ha de garantir el bon funcionament del serveis per evitar que la ciutadania en surti perjudicada”, ha apuntat la regidora.

Un altre tema que preocupa al veïnat són els estornells i altres aus urbanes que generen un excés d’excrements que s’acumulen a la via pública amb les conseqüents molèsties per la ciutadania. L’Ajuntament de Girona fa anys que busca, sense èxit, la manera de foragitar els estornells mitjançant falcons o dispositius sonors. Es tracta d’un un problema que s’agreuja durant els mesos calorosos. En aquest sentit, Guanyem també ha indicat que han rebut força queixes ciutadanes relacionades amb l’estat dels parcs i jardins i l’excés de vegetació i males herbes en diversos punts de la ciutat. Laia Pèlach ha assenyalat que la manca de manteniment de l’arbrat i el fullatge crea problemes de mobilitat a vianants i ciclistes.

El futur contracte de Girona +Neta

Guanyem Girona també ha anunciat que preguntarà al ple del setembre quin serà el futur del servei de neteja de la ciutat tenint en compte que aquest any s’acaba el contracte amb Girona +Neta. “Som gairebé a setembre i encara no sabem si el govern està negociant un nou contracte o si pretén prorrogar l’actual”, ha manifestat Pèlach, que ha instat l’Ajuntament a estudiar-ne la possible municipalització o “a buscar alternatives a un contracte que ha quedat sobradament demostrat que no funciona”.