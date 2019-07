Guanyem Girona proposa un plec de mesures urgents per minimitzar els efectes de la crisi ecològica

Guanyem Girona aposta per liderar la lluita contra l’emergència climàtica a nivell local mitjançant un plec de propostes mediambientals. Laia Pèlach, regidora de Guanyem Girona, ha assegurat que la moció que presentarà la formació al proper ple de l’Ajuntament ha de servir per “establir les bases d’unes polítiques municipals valentes en la lluita contra la crisi ecològica”. En aquest sentit, Pèlach ha reivindicat la vigència de l’acció local per fer front a problemàtiques d’abast global.

Entre la bateria de propostes presentades hi destaca una revisió de la normativa de contractació del consistori que afegiria una clàusula ambiental d’obligat compliment per a les empreses adjudicatàries.

Un dels altres aspectes rellevants de la proposta ambientalista de Guanyem Girona se centra en els mercats de titularitat municipal. Així doncs, la formació vol iniciar una campanya per fomentar l’ús de bosses plegables reutilitzables, bosses compostables i bosses de tela de petit format per als productes a granel amb l’objectiu d’eradicar els envasos de plàstic d’un sol ús als mercats al 2021. A més, per l’any 2025 es vol que aquest procés s’hagi fet extensiu al conjunt de la ciutat. Aquesta mesura vindria acompanyada d’una campanya de conscienciació als mercats, comerços i centres educatius.

La iniciativa de Guanyem també proposa que es bonifiqui un 10% de la taxa de gestió de residus municipals a aquells comerços que introdueixin sistemes de dipòsit i retorn d’envasos. D’aquesta manera, la moció proposa també que s’implementi un segell de comerç ambientalment sostenible per a aquells comerços que garanteixin una bona gestió dels residus i demana que s’estudiïn possibles bonificacions en les taxes que depenen de l’Ajuntament.

Resposta ciutadana a l'emergència climàtica

Recentment un informe de l’ONU va alertar que ens queden poc més de 10 anys per evitar l’augment d’1,5ºC de les temperatures globals. En aquest sentit, Pèlach ha celebrat el naixement de moviments que pressionen a les administracions públiques per tirar endavant accions mediambientals decidides com els estudiants del Fridays for Future o Rebel·lió o Extinció, així com la tasca de conscienciació que des de fa any fa l’Associació de Naturalistes de Girona o la Brigada Activista del Salabret. La regidora ha reiterat el compromís de Guanyem Girona cap a les polítiques que facin front a l’emergència climàtica de forma urgent i ha insistit que durant aquest mandat la formació vetllarà perquè l’Ajuntament avanci “en un dels grans reptes al qual ens enfrontem aquest segle”.