LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona se suma a la vaga mundial pel clima del 27 de setembre

Guanyem Girona s’adhereix a la vaga mundial pel clima que se celebrarà el proper 27 de setembre “en defensa del futur, d’un planeta viu i d’un món just”. El manifest, firmat per més de 100 entitats, alerta que “s’està a punt d’arribar al punt de no retorn davant el canvi climàtic” i reclama a les administracions que emprenguin “les mesures necessàries per reduir a zero net les emissions de gasos d’efecte hivernacle” i “evitar que la temperatura global s’elevi per sobre d’1,5‎°.”

La regidora Laia Pèlach ha reiterat el compromís en la lluita contra l’emergència climàtica del principal partit a l’oposició a l’Ajuntament de Girona, que el passat ple d’agost ja va presentar una moció “per reclamar mesures urgents per minimitzar els efectes de la crisi ecològica”. La moció, que va ser aprovada per unanimitat, incloïa un plec de mesures per emprendre des del consistori. Pèlach, que ha animat a la ciutadania a sumar-se a la mobilització, ha assenyalat que el canvi climàtic tindrà efectes perniciosos a escala global però que “serà especialment injust per als països pobres i les classes populars malgrat ser els menys responsables del deteriorament del planeta”.

En aquest sentit, Guanyem ha celebrat que, més enllà de criteris estrictament ecologistes, la vaga també es convoqui adduint motius com la justícia social i que posi al centre del debat climàtic l’impacte “en el creixement de les desigualtats i l’increment de la pobresa” que hi tenen les grans empreses, els bancs, l’especulació immobiliària, la gentrificació o la turistificació”.

La regidora de Guanyem que segueix les polítiques mediambientals ha subratllat que “és necessari repensar el model extractivista i de consum globalitzat” i que cal aprofundir en totes aquelles polítiques que ens acostin cap a una transició energètica que ha qualificat “d’inajornable”. “L’Ajuntament ha d’introduir criteris mediambientals en totes les polítiques que desenvolupi per poder assegurar així un futur sostenible”, ha destacat Pèlach, que també ha advertit que Guanyem Girona vetllarà perquè el govern local compleixi amb els compromisos adquirits en la lluita contra el canvi climàtic, per l’acceleració dels plans municipals ja aprovats i per plantejar mesures més ambicioses, sobretot en l’àmbit de gestió de residus i mobilitat.