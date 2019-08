L'exmembre del grup ultra Milicia Catalana condemnat per pederàstia no entra a la presó

Fa dos anys van condemnar per pederàstia Ignacio Mora Vilatella a cinc anys de presó però encara no ha entrat a cap centre penitenciari i segueix exercint de capellà. Mora és un exmembre del grup ultradretà espanyolista Milicia Catalana que va cometre els abusos sexuals quan exercia de capellà a un poble de Córdoba. Fa quatre anys van detenir el mossèn de la localitat de Villanueva del Duque (Córdoba) per un presumpte cas d’abusos sexuals a una menor de 10 anys. Ignacio Mora Vilatella que es va ordenar sacerdot l'any 2012, va ser condemnat a principis dels anys '90 per l'Audiència Provincial de Barcelona a la pena de sis anys de presó acusat de participar en accions del grup ultradretà espanyolista Micilia Catalana, tot i que el Tribunal Suprem el va absoldre del delicte d'associació il·lícita. Mora era capellà al poble andalús des de feia pocs anys i el bisbat de Córdoba coneixia el seu passat "d'activista" polític.



A mitjans anys ’80 Milicia Catalana va atemptar contra el local de la Crida a la Solidaritat a Girona i algunes clíniques de planificació familiar a més a més de reivindicar l’incendi de la muntanya de Montserrat. Al llarg de l‘any 1989, tres atemptats de Milicia Catalana atacaven locals del MDT: el de Palafrugell al mes de febrer, el local nacional situat al carrer Fontanella de Barcelona el mes de maig, i el local de Manresa el mes de novembre. En tots els casos els locals quedaren totalment destruïts i inutilitzables i les conseqüències dels atemptats foren importants. Ignacio Mora Vilatella va ser condemnat per l'atemptat contra la clínica Dexeus del 4 de novembre de 1989 (el mateix dia també van atemptar contra la seu de l'MDT de Manresa i la casa de Jordi Moners). Quan el van condemar fa dos anys alguns digitals van recordar els atacs de Milicia Catalana contra locals de "top less" i d'ambient gai però poquíssims mitjans de comunicació va esmentar els atacs del grup ultra contra locals d’organitzacions independentistes catalanes ni l’ajuda que aquest grup armat ultra rebé de diversos organismes d'informació de l’Estat i la policia. De fet, després de la desaparició de l’inspector de policia Francisco Solís (mort mentre manipulava explosius) l’organització Milicia Catalana no va cometre cap atemptat d'importància. Ara sembla que els membres de Milicia Catalana potser segueixen gaudint dels "favors de l'Estat".