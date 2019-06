ANC, Poble Lliure i Crida Nacional s'adhereixen a la manifestació d'Estrasburg

El Consell per la República Catalana va fer una crida aquest divendres a una mobilització el 2 de juliol a Estrasburg coincidint amb la constitució del Parlament Europeu. A través d'un comunicat, va demanar que es fes una "demostració massiva de suport a la democràcia i per la llibertat dels presos polítics". Concretament reclamen a l'eurocambra que no permeti l'exclusió de tres eurodiputats catalans, en referència a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras.

ANC, Poble Lliure, Crida Nacional i Junts per la República han comunicat, a través de les xarxes socials, que s'adhereixen a la manifestació d'Estrasburg programada pel 2 de juliol.