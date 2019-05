Guanyem Girona celebra un acte a Sant Narcís sobre l’habitatge

Guanyem Girona segueix celebrant actes de petit format als diferents barris de la ciutat per tal de presentar la candidatura i rebre propostes i suggeriment de les veïnes i els veïns. Avui s’han trobat a Sant Narcís per parlar d’habitatge la número 2 de la formació, Cristina Andreu; la regidora a l’Ajuntament i candidata, Laia Pèlach; i la Montse Marquet, exdirectora de l’escola Àgora. Andreu ha explicat que “Guanyem Girona volem potenciar tant l’habitatge social com l’habitatge assequible, però avui ens hem volgut centrar específicament en la primera qüestió en un barri que té molts problemes d’exclusió”.

La número 2 de Guanyem Girona ha assegurat que “el problema de l’accés a l’habitatge no es pot deslligar d’altres factors com ara la d’un mercat laboral molt precari o la manca d’oportunitats formatives per a alguns sectors socials”. La candidatura ha parlat de l’espiral de la pobresa i ha assegurat que actuar sobre aquestes dinàmiques d’exclusió no només millora la vida de les persones afectades sinó la del conjunt de la ciutadania: “una ciutat més cohesionada socialment vol dir també una societat més segura, amb més confiança interpersonal, i en definitiva, més amable per a viure-hi”.

Respecte les eines que té l’Ajuntament per a incidir sobre aquesta problemàtica, Guanyem ha destacat que “la ciutat no té ni aprovat un pla local d’habitatge, queda molt per a fer perquè fins ara no s’ha fet pràcticament res”. En aquest sentit, la candidatura proposa mesures “valentes i realistes alhora” com ara destinar el 30% d’habitatge de protecció oficial en les noves promocions, oferir sòl públic per a la construcció d’habitatge social o bonificar fiscalment als propietaris que lloguin el seu immoble per sota dels preus de l’IPL de Catalunya.

Per la seva banda, Laia Pèlach ha explicat les diferents problemàtiques socials del barri com a expresident de l’associació de veïns. Montse Marquet, per últim, ha parlat de la problemàtica de la segregació escolar i com s’imbrica aquesta amb les dinàmiques de pobresa i d’exclusió social. Tots han coincidit en la priorització de polítiques encaminades a assolir més cotes de justícia i cohesió socials.