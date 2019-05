Guanyem Girona vol una ciutat que generi ocupació de qualitat

Guanyem Girona, la candidatura municipalista i de base ciutadada que es presenta a les properes eleccions municipals, ha assistit avui als diferents esdeveniments programats pel dia del treball. L’alcadable de la formació, Lluc Salellas, ha declarat que “l’1 de maig és sempre una jornada de lluita pels drets laborals, i un any més tornem a sortir al carrer per reclamar un model econòmic més just per a les treballadores i els treballadors”. Segons Salellas, la ciutat de Girona no està exempta de problemàtiques en aquest camp, i ha assenyalat explícitament la precarietat laboral com “un obstacle per a les persones per dur a terme el seu projecte vida, especialment entre la gent jove”.

En aquest sentit, la candidatura ha aprofitat la jornada de l’1 de maig per a desgranar algunes de les seves propostes en aquesta matèria. En primer lloc, des de Guanyem defensen “millorar el model econòmic per tal de generar les condicions que permetin la creació d’ocupació de més qualitat”. Segons el número 3 de la llista de Guanyem, Xevi Montoya, “no es pot fiar-ho tot al monocultiu del turisme, que moltes vegades crea llocs de treball precaris, sinó que cal diversificar l’economia gironina en sectors d’alt valor afegit i d’elevat complement social”. Montoya ha citat l’economia del coneixement, l’economia verda o l’impuls de la reindustrialització de l’àrea urbana com a polítiques de promoció que cal fer des de l’Ajuntament.

Per altra banda, la número 3 de la llista, Cristina Andreu, ha declarat que “cal fer una aposta estratègica pel servei municipal d’ocupació com a puntal de les polítiques laborals a la ciutat, incrementant-ne els recursos i potenciant-ne la part més formativa”. Andreu ha destacat que l’àrea d’ocupació s’ha de coordinar molt millor amb l’àrea d’educació, d’una banda, i la de promoció econòmica, de l’altra, per tal de “teixir una estratègia conjunta que ens acosti a dos objectius fonamentals: la diversificació del model econòmic i la generació d’ocupació de qualitat”.